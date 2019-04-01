【有片】葉問詠春六大門派首齊集　傳承非物質文化遺產

一代宗師葉問離世近半世紀，不過他所留下的葉問詠春，仍然於拳館、電影、網絡片段流傳身影。95歲的葉問長子葉準作為傳承人，自言有責任延續這份詠春精神，過去一年更在樹仁大學邀請下，夥拍葉問門下六大門派，共同展現詠春拳法。以紀錄片等形式探討詠春的文化傳承與保育。

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​葉問長子葉準指詠春難傳承 要真正懂得以柔制剛



葉問於1972年離世，他留下的葉問詠春可追溯自1949年。葉問最先於佛山師從陳華順，其後跟吳仲素學習。葉問少年時曾來港數年，並跟隨梁贊之子梁璧學習詠春拳，後於1949年來港定居及教授詠春拳術。葉問詠春的拳術基本手法有「攤」、「膀」、「伏」，基本套路有「小念頭」、「尋橋」及「標指」等，使用木人樁作為鍛鍊工具，以練習單黐手、雙黐手等。

葉問留下的詠春主要由長子葉準、次子葉正，以及葉問四大弟子梁相、駱耀、徐尚田及黃淳樑繼承。葉問長子葉準自少已跟從父親學習詠春，自言傳承詠春，最難的地方在於要弟子真正領略何謂以柔制剛：「傳承最困難的地方在於，詠春是一套以柔制剛的功夫，你要令每個徒弟都做到以柔制剛是很難的。」他認為如果能在功夫中學懂以柔制剛，對於社會工作、做事等都有利。

葉問詠春被列入《首份香港非物質文化遺產清單》，已屆95歲的葉準指自己作為葉問詠春傳承人，有責任把這個文化延續下去：「我是非物質文化遺產的傳承人，我有責任傳承詠春。在我的要求下，在不變形和不變質情況下，繼續把詠春推動下去。」

葉問詠春六大系統首齊集 示範詠春拳法

葉準見證《葉問》、《一代宗師》等電影的誕生，令不少年輕人興起習詠春。不過要把詠春發揚光大，單以習拳傳承未必能把此文化全面推廣開去。香港樹仁大學新聞與傳播學系副系主任李家文，以及商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘，共同籌劃名為《詠春傳承與保育》的項目，以文字及視像記錄探究葉問詠春。

項目獲得衞奕信勳爵文物信託資助，團隊花數年時間走訪葉問後人及其徒孫。李家文指，紀錄片以葉問詠春傳承為主題，討論詠春的兩個傳承系統：血緣傳承和師徒傳承。「血脈傳承包括了葉準和葉問另一兒子葉正；另一邊就是四大徒弟，他們已離世，所以我們主要訪問他們們的兒子或徒弟。」透過訪問這六大系統，了解葉問詠春背後面對的傳承困難、師徒關係、武德等。李家文更指，葉問詠春六大系統首次就學術研究聚首一堂，以學術角度探討傳承模式，以及將來如何保育詠春等。

李家文指有不少人好奇為何詠春在不同人的演練下有所不同，正習詠春的她在走訪過中有一番體會：「你打出來的東西，可能單看外表會覺得有所不同，會想是否在傳承的過程中出錯，但其實不是這樣。」她認為即使詠春在不同系統下會配合個人特色，但葉問詠春背後的精神和內涵卻從一如終，「你會發覺他們一提到葉問詠春，大家有種家的感覺。無論你打得怎樣也好，我們就是葉問詠春。」

葉準徒弟：是詠春歷史上的第一次

葉準徒弟彭耀鈞提到，把詠春置入學術研究可謂前所未有：「功夫要普及，昇華至文化角度的話，其實應該要從事研究。這麼多個葉問弟子，大家一同進入學術研究並從文化角度探討詠春，可說是詠春歷史上的第一次。」

項目更將公開葉問宗師後人、徒弟及徒孫等所提供的一手資料，當中包括追隨葉問宗師多年的師傅及親人從未公開的史料。紀錄精華片段將於4月6日《詠春傳承與保育》舉行的研討會上播放，足本版暫定於6月完成。講座上亦邀得葉問宗師後人、徒弟等分享對葉問詠春的看法，並於現場作拳法示範。