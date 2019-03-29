【私人體育會】紀利華木球會或須繳逾億元地租：負擔不起就解散

政府早前檢討私人遊樂場地契約，計劃一改現時每年1,000元的象徵式地租，向租用政府官地的私人體育會收取市值三分一的地租。鄰近銅鑼灣時代廣場，俗稱「三C會」的紀錄華木球會，今日（29）日首次舉行高層會見傳媒活動，會長姜榮輝指，政府若徵收三分一地租，球會將負擔不起，不排除契約到期後，不再續租，把設施交還政府。他亦表示，有與其他私人體育會討論過相關政策，大多表明難接受。 據了解，政府早前在簡介會被問及，三分一地租相當於多少時，估算紀利華木球會15年租期需付一億多元。

紀利華木球會高層見傳媒，會長姜榮輝（左四）說，若日後收市值三分一地租，將負擔不起。（勞顯亮攝）

多年來坐享$1000平租 稱市值三分一地租負擔不起

政府計劃在現時私人體育會的地契於2026/27年屆滿後，收取市值三分一的地租，體育會日後不可再象徵式1,000元，就坐享大幅靚地。紀利華木球會的地契將在2026年12月25日約滿，會方並無計算市值地租是多少，即不知將來要付多少錢。而據了解，政府早前在簡介會被問及，三分一地租相當於多少時，估算紀利華木球會15年的租期需付一億多元。

紀利華木球會的會長姜榮輝指，木前球會每年會費收入約4,000多萬元，餐飲收入約1,000多萬元，但收入主要用於設施維修等，以及每年繳納地租連差餉約400多萬元，只維持收支平衡。

他指有與其他私人體育會交流，希望保留原地租，否則按市值三分一地租，將負擔不起：「我們現時是肉垂砧板上，只能完全聽政府講，但都希望可以保留。」

球會義務秘書、工程師劉志宏不同意收回球會來興建房屋，因為若用該幅地起樓，將改變當區的規劃，「體育設施、學校，醫院是否足夠呢？」他又點名批評財政司司長陳茂波，有地建樓的方向，因為影響規劃。

紀利華木球會位於銅鑼灣時代廣場旁，但多年前已無木球（板球）場，現只有一個與高爾夫共用的練習場。日後該會或須繳逾億元地租，會長姜榮輝指，政府若徵收三分一地租，球會將負擔不起，不排除契約到期後，不再續租，把設施交還政府，解散球會。（勞顯亮攝）

▼▼紀利華木球會設施全面睇▼▼

+ 20 + 19 + 18

稱一億元地租是「天文數字」 加會費更變「富貴會」

據了解，會方高層認為，一億多元地租，只能用15年是太貴，而該數字只是政府被追問後才估算，最終埋單計數更可能是天文數字，屆時唯有向會員開刀，增加會費，亦要改變免費借場給學校和非牟利團體使用的政策：「增加收費，只會讓別人更加覺得我們是『富貴會』。」

該會個人會員入會費為35萬元，公司會籍入會費為100萬元，目前有3,000多名會員，副會長黃守明醫生透露，等候名單中有600多人，不希望為地租而盲目增加會員及加會費。

紀利華木球會高層與該會培訓的運動員合照。（勞顯亮攝）

推動體育發展有貢獻

黃守明又說，該會積極培育精英運動員，推動本地體育發展，認為該會對社會有貢獻。現時29歲以下、經會方確認是體育精英的年輕人，只收500元手續費、360元月費就能使用該會全部體育設施，目前已收70多人。而這些運動員到29歲後，符合條件，亦能以十分一會費入會，希望接納年輕會員，紓緩會員年齡老化的問題。

姜榮輝聲稱，球會對體育界和社區都有貢獻，會舉行草地滾球賽、省港盃網球賽等，亦為多間附近數間中小學免費提供體育設施場地，供訓練用。

紀利華木球會有多間餐廳，收入豐厚，外判餐飲服務被質疑違反地契條款，該會承認踩界，4月起會改回自己營運。（勞顯亮攝）

餐廳外判獲利 認有可能「踩界」違地契條款

然而，紀利華木球會對本地體育的發展的貢獻有多少，一直備受爭議。例如這家以木球會為名的會所，內有多間餐廳，去年傳媒報道，球會的餐廳在2016至17年度銷售額達4,779萬元，球會獲分佣金589萬元，全年餐廳使用人數達27萬人次，遠超體育設施使用人數，被質疑違反「不得進行商業活動」的地契條款。

會方今日向傳媒承認，外判的做法遭質疑，有踩界的地方，為免影響地契，將在4月1日全部改為球會直接經營，因此倍增員工人數至140多人。

紀利華木球會，壁球場使用率只有15%，現已加裝乒乓球桌。（勞顯亮攝）

壁球場使用率僅15% 已改成乒乓球場

此外，「紀利華木球會」以木球（板球）起家，但多年前已無板球場設施，現時只有一個與高爾夫球共用的練習場。《香港01》去年詳細分析全港私人體育會的季度使用報告，發現紀利華木球會的壁球場使用率，只有15%。

記者今天在球會觀察，發現連壁球場也變成乒乓球場，在場內放置乒乓球枱，會方承認，隨着會員年紀愈來愈大，網球、壁球的劇烈運動場地需求較以往少，因此加建乒乓球場。