漁護署擬立人道屠宰活魚指引　李彩華：避重就輕對魚販不公道

公民黨立法會議員譚文豪透露，漁護署正就動物福利諮詢小組討論，就魚販如何人道地屠宰活魚制定參考指引。港九海鮮聯合總會主席李彩華坦言，最人道且可行的方法是將魚先擊暈再劏，其他如雪藏法等實際上都難以操作。 他批評，若不生劏放血會令魚肉變黑，有腥味，變相剝削食客的選擇吃「游水魚」的權利。「漁護署避重就輕，單單發指引給魚業界是不公道！」 《香港01》向漁護署查詢事件，至截稿前未獲回覆。

漁護署擬向魚業界，訂立人道活魚屠宰指引。（資料圖片／歐嘉樂攝）

澳門早於2016年9月1日實施《動物保護法》，明文規定宰殺有脊椎動物前要用人道方式使動物昏厥；否則一律罰款2,000至10,000澳元。《香港01》記者曾到過澳門實地了解，不少魚販為了不令魚肉變腥，選擇冒險生劏活魚然後放血。



業界相信生劏放血可減腥味

港九海鮮聯合總會主席李彩華解釋，若屠宰前先令魚昏厥，血會滲入魚肉而變黑且有腥味，「食客是有權利選擇食『游水魚』，死了才宰魚肉會變霉，不好吃！」

他認為生劏活魚是觀感問題，「牛、雞、豬都是一刀放血，只不過是在屠場內進行，客人看不到。」現時魚販先擊暈魚再屠宰是最可行的方法，「漁護署為何不對其他行業發指引？我覺得做法不公道，並非一視同仁。」

雖然有的魚販已自行採用其他方法，如用大量冰塊急速雪藏活魚，令活魚失去知覺才再屠宰，惟李彩華認為方法並非適用於所有魚類；「龍躉幾十斤，我哪找這麼多冰？哪有位置？」又指署方未有接觸他們。

譚文豪質疑：生劏比較好吃？

面對業界的堅持，譚文豪坦言不理解，「我看不到一、兩秒會令魚的味道出現怎樣的變化」，指出早前是收到一名在街市工作的魚販求助，認為用錐插進鱔及田雞的頭部再屠宰是殘忍，故希望署方可制定指引供他們參考。

他又反駁牛、雞、豬在屠場並非活生生放血，「難道生劏比較好吃，我們吃牛便直接活活地割牠的腳部出來嗎？」業界認為冷凍法等不可行？他已要求署方在制定指引時要與業界聯絡，定下設實可行的方法，或者參考如澳洲等國家的做法。

到底指引現時的進展如何？《香港01》向漁護署查詢事件，至截稿前未獲回覆。