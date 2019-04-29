每日食兩份水果　 多數港人做不到

衞生署聯同教育局及多個機構，自2006/07學年起每年在學界舉辦名為「開心果日」的校園推廣食水果活動，旨在通過家、校合作，為學生營造一個喜愛進食水果的環境，幫助他們培養每天吃充足水果的習慣。有關活動一直深受學校歡迎，衞生署於2013年特別將活動升格為「開心『果』月」，並自此把每年4月定為「開心『果』月」。 撰文：衞生署中央健康教育組

今年「開心『果』月」以「水果食兩份 健康攞滿FUN」為主題，希望同學們養成每天進食2份水果的習慣，建立健康的生活模式。全港有超過1350間幼稚園、小學、中學及特殊學校，共超過53萬學生參與今年「開心『果』月」活動。

在均衡飲食中進食足夠的水果，有助預防多種主要疾病及健康問題，如心臟病、中風、高血壓、糖尿病、某些癌症(如大腸癌)及肥胖等。不過，衞生署2014至2015年度人口健康調查發現，只有約六成的15歲或以上人士有每天食用水果的習慣。至於有食水果的日子的平均進食量，則女性和男性皆為1.1份，遠低於衞生署建議的每日最少進食2 份。

每日應進食兩份水果。（GettyImages）

有見及此，衞生署今年邀請各大型超級市場、便利店及其他公共交通工具響應「開心『果』月」活動，市民會在他們的轄下場所看到「開心『果』月」宣傳海報。衞生署更為「開心『果』月」創作了一首充滿動感及活力的新主題曲–「水果Two-A-Day」 (https://school.eatsmart.gov.hk/b5/template/index.asp?pid=2008&id=3670)。透過歌曲，再次提醒大家每天都要吃兩份水果。水果可以原個進食、以水果入饌、當沙律或小食也可。再者，在家可以吃一個，出街又可以帶一個水果，隨時隨地都可以。



未來衞生署仍會不遺餘力，繼續創作不同類型的校園及社區活動，深化學生及市民對水果益處的認識，務求使大家建立每天進食水果的健康生活模式。

「一份水果」約等於 ：