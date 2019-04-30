林卓廷尹兆堅涉推立法會保安案　先待梁國雄覆核案結果　明年再訊

立法會議員林卓廷及尹兆堅，去年6月在立法會討論高鐵「一地兩檢」的會議上抗議時，被逐離會議廳，惟二人不從，與保安推撞。二人因而被控妨礙執行職務的立法會人員罪，而尹另被控一項普通襲擊罪。案件原定於7月22日審議法律觀點，惟辯方今（30日）於審前覆核提到梁國雄案將於8月展開上訴，裁判官認為兩案有共通的法律爭議，遂押後至明年2月17日商議，以待上訴庭的裁決。

尹兆堅（左）及林卓廷（右）涉推撞保安員的案件，將於明年2月再訊。（林樂兒攝）

將爭議3項議題

被告林卓廷（41歲）及尹兆堅（49歲）被控於本年6月13日在立法會會議廳內，妨礙正執行職責的立法會人員王祥；而尹另被控於同日同地襲擊鄭永華。

辯方表示資深大律師李柱銘將會代表尹兆堅出庭，並透露或有第三項法律議題，即何以尹兆堅會因同一事而遭兩條不同章節的控罪控告。

上訴庭8月覆核梁國雄案

另外，代表林卓廷的大律師吳靄儀提到此案控以《立法會權力及特權條例》第19b條，而法庭早前在裁定一宗引用 17c條票控的案件中，認為條例不適用於立法會議員，該案的被告為梁國雄，律政司已就梁的案件要求覆核，上訴庭將於8月處理。

尹林案押後先待上訴庭結果

吳律師指，尹林案與梁案涉及相通的大原則，但可照於7月討論本案的法律議題。惟裁判官認為裁判法院受制於上訴庭，最終擱置7月的審理，改於明年2月商議法律觀點，料需5天。

尹及林案正式的審訊日期待定，控辯雙方不爭議錄影片段，控方將傳召5位證人，兩名被告則各會傳召2名證人。

梁國雄曾因涉搶文件被控

時任立法會議員梁國雄，在2016年在立法會房屋事務委員會會議上，搶走當時的發展局副局長馬紹祥的機密文件。梁國雄事後被控違反《立法會權力及特權條例》第17c條「藐視罪」。裁判官去年裁定有關控罪條文並不適用於檢控議員，律政司遂向高院提出上訴，並將於下月審理。

案件編號：ESCC2993/2018