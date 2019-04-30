【杜汶澤公司拖糧】法例真空　自由工作者不受保　王貽興感同身受

杜汶澤早前邀約藝人程美段拍攝節目《喱騷》，及後爆出拖糧風波，雙方隔空駁火，最終杜所屬公司發聲明致歉。事件揭示自由工作者悲歌，有工會認為，大時代轉變，港人以自由身接工作增加，惟《僱傭條例》相當落後，未有將之納入保障範圍；勞工法例的真空，亦洐生大量「假自僱」個案，任由資方壓榨，工會要求港府盡快修例填補漏洞。 身兼作家、編導及演員的王貽興，則感同身受，他坦言曾被拖款，訴諸法律亦無補於事，行規及潛規則亦是不爭事實，乏保障情況下唯有「學精」自保。

藝人程美段(左)今年1月為杜汶澤（右）的網上頻道「杜汶澤喱騷」擔任助手被拖糧，杜的公司其後發聲明致歉。（IG圖片）

杜汶澤指3個月未出糧不算遲 程美段錄音證員工承諾1星期出糧​

杜汶澤與藝人程美段曾於今年1月於杜的網台「杜汶澤喱騷」合作，程當時擔任助手。事緣於上周六，杜於Facebook開帖點名揶揄對方，稱「一時疏忽，入咗錢去你戶口，唔記得通知你，搞到你以為我哋唔出糧。」他又暗指對方「博見報」，自行通知記者。



其後程美段開腔反擊，並詳列事件時序，稱曾多次向杜的公司同事查詢出糧情況，又謂「等足3個月都未收到錢，仲長期比（俾）對方已讀不回」。杜汶澤事後再發千字文暗批對方不識時務，又指娛樂圈有既定習慣支薪，雙方亦從無承諾出糧時間，「3個月雖然不算早，但在行業當中，絕對不算遲。」



程美段同晚旋即上載錄音反駁，印證該交涉的員工曾口頭承諾1星期出糧。事件爭拗不斷，最終杜汶澤網台今早發表聲明，承認行政失當，強調會作出檢討。

工資在工資期最後一天完結時即到期支付，須在切實可行範圍內盡快支付，但在任何情況下不得遲於工資期屆滿後7天支付。 《僱傭條例》第23條

行規是陋習 自由工作者需經小額錢債處追討

現行《僱傭條例》規定，僱主不得遲於工資期屆滿後7天出糧。不過，職工盟香港音樂導師工會幹事劉家樂表示，自由工作者（freelancer）目前不受勞工法例保障，如有糾紛，需循小額錢債處追討。他指，過去一年曾接獲不少求助，包括設計師及音樂導師，他認為自由工作者雖以單頭形式提供服務，但實質亦有付出勞動力，法例的真空，則令不少僱主有恃無恐「行兇」，更不時出動「行規」等僭規則「大石壓死蟹」，進行欺壓。他又批評資方習非成是，「與其話係行規，不如話係行業陋習。」他促請港府盡快修例，將身份模糊的自由工作者納入保障範圍。

他提醒，為求自保，自由工作者需將重要對話以白字黑紙「留底」，可包括合約、WhatsApp紀錄或錄音，「千祈唔好似上一代咁，咩都用口頭，講個信字」，亦要備悉所有工作紀錄，並留神對口單位及公司誰屬，「萬一對頭人走咗佬，都有得追究。」

自由職業不一定是自僱

劉家樂又強調，freelancer不必然屬於自僱人士，需視乎公司對其控制程度而定，雖然不少公司會以合作作擋箭牌，又以合約註明對方是自僱，但實際上卻屬「假自僱」：「例如請假要提早通知！」他又指，雙方是否擁有僱傭關係，非以合約為依歸，若有爭拗，最終可由法庭定奪，工會曾協助被「假自僱」的音樂導師向勞審處求助，僱主因理虧在先，遂選擇支薪了事。

王貽興是作家出身，其後擁編導、演員及主持的多棲身份，他透露曾多次被拖稿費及「出騷錢」，認為現行無法例保障。（資料圖片）

王貽興：向僱主追討 面臨收「封殺令」​

身兼作家、編導及演員的王貽興接受《香港01》查詢時則指，被拖欠稿費及「出騷錢」全都試過，早年更曾入稟小額錢債處，向《成報》追討稿費欠款，雖然獲判勝訴，卻由始至終未收分毫，「資方大把法律漏洞可以鑽，法律根本就冇保障過freelancer！」

他又表明，行規及潛規則問題比法律真空更嚴重，選擇向資方追討或需面臨「封殺令」，「你追得勁，對方就會『唱』你，甚至以後唔再用你，即係下次連job都冇，所以根本唔敢追唔敢問」，只能乾著急及被動等待，「人地hea你、（手機短訊）已讀不回你，你都無可奈何，只能祈禱對方有日良心發現畀返你，有就當bonus。」

他嘆指有關現象是行內不爭現實，除非擁有議價能力，否則沒可能討價還價，「除非你好大粒，講明收足全數，先開工或者交貨，但每一行又有幾多大粒嘅，或者當紅炸子雞，有資格咁要求呢？」

王貽興形容，如此亂世，還有甚麼真正有保障？他謂，出糧如是、工作如是、婚姻如是、法律亦如是。（資料圖片）

勞工組成員譚亮英則表示，一般打工仔受《僱傭條例》保障，資方逾期7天不支薪，已可作刑事起訴，惟自僱人士、零散工卻不受保，對比已立法保障自由工作者的外國而言，他形容本港勞工法例落後，隨著僱傭關係形態不斷改變，港府實有必要盡快修例。