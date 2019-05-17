明愛醫院眼科中心爆水管　上午手術服務暫停　搶修後下午恢復正常

明愛醫院公布，該院懷明樓今日（17日）上午因水喉管破裂，導致懷明樓二樓九龍西聯網眼科中心出現水浸，眼科專科門診服務今日上午需要暫停，受影響的病人可致電眼科專科門診安排另約診期。醫院指，目前正進行緊急搶修及清理，以盡快恢復正常服務。 明愛醫院發言人在下午近5時公布，事件是由於眼科中心其中一條天花供暖水喉管破裂，以致系統內的水流出喉管，令眼科中心大範圍出現水浸情況，並波及一樓日間手術中心。現時有關搶修及清理工作已經完成，眼科中心的專科門診及日間手術室服務已於下午全面恢復正常。中心會為受影響的覆診病人盡快安排新預約診期，以及為五宗取消的預約手術盡快安排新的手術日期。

明愛醫院公布，該院懷明樓今日上午因水喉管破裂，導致懷明樓二樓九龍西聯網眼科中心出現水浸。 （資料圖片）

明愛醫院發言人公布，受眼科中心水浸影響，眼科專科門診服務今日上午需要暫停，受影響的病人可致電眼科專科門診（電話：3408 7070）安排另約診期。而日間手術服務則會個別通知病人另作安排。

醫院目前正進行緊急搶修及清理，以盡快恢復正常服務。明愛醫院稍後會就情況作詳細公布。

醫院將盡快安排新預約診期

明愛醫院在下午近5時公布，今天上午明愛醫院懷明樓二樓九龍西聯網眼科中心其中一條天花供暖水喉管破裂，以致系統內的水流出喉管，令眼科中心大範圍出現水浸情況，並波及一樓日間手術中心。現時有關搶修及清理工作已經完成，眼科中心的專科門診及日間手術室服務已於下午全面恢復正常。

發言人稱，中心會為受影響的覆診病人盡快安排新預約診期，以及為五宗取消的預約手術盡快安排新的手術日期。院方指就事件對病人造成的不便和影響深表歉意，將全面檢查院內的水喉管，避免同類事件發生。如眼科中心病人有任何查詢，可於辦公時間致電3408 7070。