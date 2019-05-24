每年逾二千人等候器官移植　僅200人符合捐贈條件惟一半遭反對

器官移植是器官衰竭病人延續生命的唯一方法。超過兩千名病人在香港正苦苦等候器官移植的機會（見圖表一）。可是，每年只有約兩百名逝者符合可以捐贈器官的醫學條件，當中近一半的家人卻因不了解身故人士意願而反對捐贈器官。 遺體器官捐贈並沒有年齡限制。由初生嬰兒到長者，甚至是腫瘤未擴散的腦癌病人，都可死後捐贈器官或組織。負責移植的醫療團隊會先評估捐贈人士的情況，然後決定器官是否合適，從而增加手術成功機率。 撰文：衞生署中央健康教育組

圖表一(香港01製圖)

器官捐贈推廣及宣傳

衞生署、醫院管理局與不同的專業團隊合作，把器官捐贈文化宣揚出去，並致力消除市民對器官捐贈的恐懼及抗拒。政府於2016年4月成立器官捐贈推廣委員會，協調及整合各部門及組織的各類器官捐贈宣傳工作。同年6月，政府推出《器官捐贈推廣約章》(約章)，超過570間公司、學校及團體已成為約章成員，在機構及社區宣揚器官捐贈文化。

支持器官捐贈 - 器官捐贈 3S

衞生署於2008年設立「中央器官捐贈登記名冊」(名冊)，方便有意捐贈器官者自願登記，使他們的意願得以妥為記錄，並使器官捐贈聯絡主任更有效地得知捐贈者意願及作出相應安排。

你可透過器官捐贈3S，在香港建立支持器官捐贈的環境。

登記意願Sign-up

你可透過網上登記在名冊登記你的意願(見以下QR code)。衞生署職員會在收到資料後透過電話核實資料。如你曾簽署器官捐贈證，亦建議你再次在名冊登記，完成登記後無需隨身攜帶捐贈證。

掃一掃QR code，請即網上登記中央器官捐贈登記名冊。

告訴家人 Speak-out

進行捐贈手術必須得到家人同意，即使你已在名冊登記意願，請謹記將你的想法告知家人。

傳播希望Spread-out

你可向身邊的朋友或家人討論你宣傳及討論對器官捐贈的看法，或參與有關器官捐贈的活動，將訊息傳播開去。

器官捐贈網上資源

中央器官捐贈登記名冊：www.codr.gov.hk

衞生署器官捐贈專題網站：www.organdonation.gov.hk

「器官捐贈在香港」Facebook 專頁: www.facebook.com/organdonationhk