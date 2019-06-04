中大研究：6成中三生每天花逾兩小時啜「電子奶嘴」 愈遲戒愈難戒

電子屏幕閃動有趣，加上音響效果等，使手機或遊戲機很容易成為「電子奶嘴」，令孩子安坐一旁，不再騷擾成人的活動。不過，「電子奶嘴」會減少幼童睡眠及進行體能活動的時間。世界衞生組織 （WHO）近日發布指引，一歲以下嬰兒應避免接觸所有電子屏幕。家長應好好控制或戒除兒童使用「電子奶嘴」的習慣，否則等待至學生到達初中階段，恐難作補救。 撰文：香港中文大學卓敏教育心理學講座教授侯傑泰

中大研究顯示，小學三年級有10%學生每天花多於2小時於網上聊天或電子遊戲，而到中三這比例更升至61%。（資料圖片）

幼時的電子「奶嘴」 長大後成戒不了的「毒癮」

我們在2017年進行的調查顯示，小學三年級有10%學生，每天花多於2小時於網上聊天或電子遊戲，到小六這比例上升至30%，而到中三更升至61%。

過半以上就讀中三或以上級別的學生，要是將每天花在網上聊天或電子遊戲的時間，用於學習一門外語，相信他們於中學畢業時定能精通七國語言。

幼時的「奶嘴」，長大了也成為戒不掉的「毒癮」。

青少年網癮越來越成為一個社會難題。（網絡圖片）

國際調查發現 香港兒童上網年齡愈來愈早

很多家長看見小孩在手機左掃右撥玩遊戲，雖然口中是在責罵孩子浪費時間，但往往以孩子能夠操控手機或電腦而自豪，並於親戚朋友面前炫耀孩子的「本事」。

父母心中也許在想，縱使孩子是浪費了一點時間於遊戲上，但這技能是現今社會必須擁有的重要能力。現在科技界的億萬富豪，也不就是以這些遊戲而致富的嗎？

由於父母總是怕輸在起跑線上，孩子開始上網的年齡也愈來愈早。國際經濟合作發展組織（OECD）在2015年利用15歲學童的多國比較研究PISA （國際學生能力評估計劃），發現有28%香港學童已在6歲前開始使用互聯網，較2012年相同研究的25%增加了3%，顯示近年孩子更早接觸網絡和手機。

候傑泰：左掃右撥手機，以及進行電腦遊戲的技能，與學校的學習，是兩種不同的能力。（資料圖片）

初中成績大跌，父母才夢醒

玩手機長大方可成才的概念是個美麗的誤會。由於小學功課較容易，如果學生有點小聰明，就算他們每天花大量時間打機或上網，功課成績或許仍能追上。到了中學階段，他們如不下苦功溫習，成績將會逐漸顯著地落後於其他同學。

此時，父母開始察覺孩子花費時間在打機和瀏覽社交平台等，真的會影響學習；父母也開始注意到左掃右撥手機，以及進行電腦遊戲的技能，與學校的學習，是兩種不同的能力。

毒癮已成，戒毒談何容易。

人類對現代科技持正面態度，既喜歡用，也願意學習是一回事；但每天重覆花兩三小時甚至五、六小時或以上作遊戲卻是另一回事。

除非父母明白「電子奶嘴」的毒性，否則等待至學生到達初中階段，察覺問題嚴重才覺醒，已難作補救了。