每5名長者3人擁智能手機　兩年間急增14個百分點　

統計處數字顯示，使用智能手機的長者比例在過去兩年急速增加。在2016年，只有42.9%長者使用智能手機，不過至2018年已經增加至57.2%，比16年增加14個百分點，相當於原本每5名長者有2人用智能手機，增加每5名長者有3人用智能手機。

政府統計處於2018年6月至9月期間，抽樣訪問本港1萬個住戶，了解市民使用互聯網、智能手機普及程度的情況。調查發現，智能手機漸趨普及，99.7%25至44歲的市民有智能手機，差不多每人手執一部。

長者方面，2016年有42.9%65歲或以上長者擁有智能手機，2018年比例大幅增加至57.2%，比16年增加14個百分點。不過，現時有3成長者仍使用非智能手機，是各年齡層中最多。

擁有智能手機的長者比例大增

有多年教導長者使用智能手機經驗的沙田區議員麥潤培表示，議員辦事處舉辦的長者智能手機課程一年比一年受歡迎。由於人手所限，無法滿足全部長者需求，所以議員辦事處已從過往定期開班，演變成現時一對一解難服務，每天至少有3位長者會到辦事處詢問手機有關問題。

問及為何近年愈來愈多長者使用智能手機，他估計主要原因是通訊軟件和娛樂手機應用程式興起。他舉例，絕大部分長者決定使用智能手機都是為了方便跟家人和朋友溝通，因為通訊軟件已成年輕一代的主要溝通管道。當長者掌握如何使用通訊軟件後，他們便會開始學習手機拍照、使用不同娛樂應用程式。

麥潤培又指，長者最初使用智能手機時，最多人會遇上如何使用通訊軟件問題，其餘問題包括手機速度太慢、「彈apps」和社交媒體程式使用等。