【DSE放榜2019】升學何去何從?專家：感受方向　大學非求職工具　

中學文憑試(DSE)將於下周三(10日)放榜，因應近年臨近DSE放榜，卻出現大量考生仍找不到明確方向的情況，升學專家建議學生不應視大學為求職工具，更應在大學感受方向，發展興趣；同時亦要留意，不同科目的計分比重。 香港中華廠商聯合會將於7月6至7日舉行「第26屆香港國際教育及就業展覽」，為一眾學生及求職人士提供升學及就業資訊。除了「海外升學區」、「本地升學區」、「台灣升學區」，展覽今年亦新增了「職業廣場」。

因應近年臨近DSE放榜，大量應屆考生卻仍找不到升學方向的情況，學友社學生輔導顧問吳寶城以及新城教育+總策劃凌羽一為畢業生提出不同的升學建議和心態調整，望能減輕一眾考生的壓力。

吳寶城表示，聯招（JUPAS）今年的轉變很大，過往各大院校的收生成績的參考價值大減。(資料圖片)

吳寶城：學生能較以往進取選科

吳寶城表示，聯招（JUPAS）今年的轉變很大，過往各大院校的收生成績的參考價值大減。他認為應屆考生能較以往進取的在A1至A3選擇自己有興趣的科目，但同時要留意該科目的計分比重。

吳幹事亦稱，過往幾年收到不少「quit u」和未能成功畢業的案例，反映同學往往過份注重院校名聲而選擇了自身興趣較低的科目；因此，他又建議，考試成績未如預期的同學，可考慮自資院校。因坊間很多自資課程的專業資格實則與「八大」一樣，同學只要「考慮多啲，選擇便多啲」。

應在大學感受方向 發展興趣

新城教育+總策劃凌羽一則表示，學生不應視大學為求職工具，更應在大學感受方向，發展興趣，方能「一步一腳印」，達至全面發展；他又指，家長和同學應該趁早規劃升學的路程，其中中三選修科對未來升學牽連甚廣，鼓勵同學應在中二及中三便多聽升學講座，為未來著想。

香港中華廠商聯合會將於7月6至7日於香港會議展覽中心舉行「第26屆香港國際教育及就業展覽」，為一眾學生及求職人士提供升學及就業資訊。(陳康智攝)

廠商會設教育及就業展 新設「職業廣場」

為向學生提供更多發展方向，香港中華廠商聯合會將於7月6至7日於香港會議展覽中心舉行「第26屆香港國際教育及就業展覽」，為一眾學生及求職人士提供升學及就業資訊。展覽包含「海外升學區」、「本地升學區」、「台灣升學區」，以及新增的「職業廣場」。

「海外升學區」匯聚了來自16個國家及地區，包括新參加的荷蘭和澳門等，超過600間海外大學及專上學院參加。「本地升學區」則網羅10多間本地大學及專上學院，如自資的東華學院。

於新增的「職業廣場」方面，展覽邀請了多個政府部門提供不同崗位的晉升路線及應試攻略；亦邀請了勞工處設置攤位，部分工作更安排即場面試。