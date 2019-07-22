【元朗黑夜】白色恐怖！資生堂元朗屯門天水圍分店提早關門保安全

元朗昨發生白衣人血洗市區，今日元朗、屯門及天水圍一帶彌漫白色恐怖。《香港01》獲悉，化妝品牌資生堂（Shiseido）今(22日)向全體員工發出內部公告，表明關注周末發生事件，根據最新社交媒體資訊，公司留意到下午將可能發生不可預計事情，基於安全理由至上，已決定由下午2時起關閉元朗、屯門及天水圍所有店鋪。 據了解，有分店已提早於下午1時許拉閘；亦有員工透露，基於保障同事安全，公司已批准員工報銷的士費用返家。

元朗Yoho Mall內店鋪已陸續提早關門，包括資生堂專門店。(網上圖片)



《香港01》接獲一份資生堂企業傳訊發出的內部公告，開首即指公司關注周末發生事件，員工安全屬首要考量。公告又指，根據最新社交媒體資訊，公司已決定由下午2時起關閉元朗、屯門及天水圍所有店鋪。公告又提到，公司將會根據突發事件制定應變方案，並於日內盡快通知員工，倘有疑問，可聯絡主管了解。

記者以客人身份，於下午1時許致電位於屯門市廣場、屯門V city及元朗形點等資生堂分店，有員工透露，店鋪將會提早於2時關門，亦指有關安排是由公司決定，基於市內安全成疑，公司亦會容許同事乘搭的士離開。該員工又禮貌建議，顧客可前往非元朗區分店購買產品。



(資生堂內部公告截圖)

另外，一田百貨亦回覆稱，為確保員工的安全問題，元朗及屯門分店今日暫停營業，並強調員工的安全最重要。