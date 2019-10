報道：林鄭見歐盟大使　料建制區選大敗　無法與暴徒談判回應訴求

《南華早報》今日引述一份10月8日的歐盟內部文件指,特首林鄭月娥曾與歐盟駐香港及澳門大使Carmen Cano會面約一小時,當中談及目前本港情況。 報道引述文件指,林鄭在會面期間承認,預料建制派將在11月區議會選舉大敗,又稱希望選舉如期舉行,但一切視乎示威者。 對於示威者的五大訴求,報道引述文件指,林鄭在會面中稱現時無法與暴徒談判 (“you can’t negotiate with the mob")以及回應其餘訴求,又指目前社會兩極化難以重提普選。至於明日(16日)公布的《施政報告》,將集中著墨房屋、土地以及一國兩制,不涉其他政治議題。

報道引述歐盟內部文件指,林鄭會面期間顯得相當樂觀,並指現時回應示威者的五大於求無義意,直指「現時不能與暴徒談判(“you can’t negotiate with the mob”)」。此外,文件形容林鄭認為現時無法透過回應訴求平息暴力事件,特別是核心激進示威者背後或涉組織。

至於設獨立調查委員查警方使用不當武力,林鄭認為做法對警方不公。《禁蒙面法》方面,林鄭認為有助減少示威者及警方使用催淚彈,會面時未有打算動用《緊急法》作其他用途,又強調自己希望令香港回復正常,「只能靠警隊行動和保安措施制止暴力(“that violence would not be ended only through security measures and police action”)」。