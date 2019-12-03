【經濟高峰論壇】《香港01》邀重磅人物 分析中港經濟發展

由《香港01》舉辦的2019經濟高峰論壇，與不同企業合作，邀請了中港兩地政商界重要人物，包括行政長官林鄭月娥與政府高官，以及多位知名經濟學家，以不同角度分享對於新中國建國70年的想法，並闡述香港未來在經濟、創新科技方面的重要啟示。

論壇分為3大主題，首先談到「認識建國70周年中國經濟新意義」，邀請到北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授、中國中信集團有限公司董事長常振明先生、香港交易所董事總經理巴曙松教授、中國銀行（香港）有限公司首席經濟學家鄂志寰博士作講者，並且由香港金融發展局主席李律仁資深大律師作主持。論壇中，常振明先生對中國的高速經濟發展作出很大肯定，「從前中國的GDP佔全世界只有百份之1、百份之2，現在佔百份之16以上。」他指出這70年，中國整個思想觀念都不同了，向海外學習的速度亦飛快。以銀行業為例，常先生說2001、2002年的時候，內地銀行完全無法在國際間競爭，但經過2004年至2006年的金融改革後，改變是翻天覆地的，才能有現在的成果。最後他結語「香港商界中人要和國內的商界中人互相交流，雙方要互相學習。」因為學習是成功的關鍵，「商界的戰爭，誰學習及吸收的能力快，誰學習及吸收的能力強。」

鄂志寰博士認為現在我們面臨的是一個百年未見的大變局，現在面臨兩個重大變化，第一是全球化，第二是新興市場興起。鄂博士認為未來中國與西方國家的金融體系，需要互相構建和學習，才是對大家都有好處的出路，對於香港而言，未來與中國內地金融市場的互聯互通，可以產生更大的發展機遇。另外，香港要鞏固作為「紐倫港」3大國際金融中心的地位，「與深圳和廣州有巨大的金融合作空間，在跨境金融方面加大改革創新力度，圍繞創新金融、民生金融、綠色金融合作發展。」

3大主題 探索香港未來經濟及創新科技發展

另一主題是「連繫大灣區共創香港智慧城市」，由北京大學新結構經濟學研究院院董會主席于品海先生、香港貿易發展局主席林建岳博士、香港鐵路有限公司行政總裁金澤培博士、Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真女士、香港金融發展局董事會成員及東亞銀行聯席行政總裁李民斌先生主講。

最後一個主題是「推動香港企業創科轉型」，香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生、香港科技園公司行政總裁黃克強先生、香港大學經濟及工商管理學院院長蔡洪濱教授主講，WeLab虛擬銀行董事局主席陳家強教授任主持。其中黃克強先生提到，香港在過去3、4年，對於創新科技的投入超過港幣1,000億，是一個前所未有的數字；去到2019年香港有大約3,200間初創企業，整個生態圈發展前境理想。「現在科學園中有13,000位員工在工作，其中有8,700人為研發人員，在香港每3位研發人員，就有1位在科學園工作。」科學園對香港創科發展是一位推手角色，希望幫助更多初創企業，他們舉行的創意培育計畫受熱烈歡迎，今年就收到超過300個申請。將來希望在培養更多本地初創人才，並作更多投資，吸引更多國際企業進駐科學園，香港絕對有適合的土壤，令創科企業成功。

2019經濟高峰論壇成功舉辦，得到各位大企業和機構的幫助，令更多人可以對中國、香港的經濟前景有更多了解。《香港01》未來將會繼續與不同企業合作，舉辦更多政經活動，亦歡迎不同機構與《香港01》合作，展現出更多元化的可能性。