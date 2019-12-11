新專利制度引入「原授專利」　初創公司冀助減申請成本

新專利制度將於12月19日實施，將引入「原授專利」，申請人可直接在港申請具標準保障的專利，不再需要事先在外地指定專利局提交申請。 有本地初創科技企業負責人認為，港原授專利申請費用較低，公司更可取得專利優先期，多一年時間內考慮如何拓展外地市場，再申請相關國家的專利。

專利制度保護專利發明者，防止發明遭他人盜用。現時於本港申請專利，主要有兩個途徑，包括標準專利及短期專利。如要申請保障更全面、保護期長達20年的標準專利，必須先在國內、英國或歐洲專利當局提交申請，才可在港再註冊。而短期專利雖可直接在香港提交申請，但保護期最長只有八年，且只提供一項權利。

可於香港獲批予的不同專利。﹙知識產權署小冊子﹚

港原授專利 毋須事先在海外申請

經多年諮詢，新專利制度將於今年本月19日實施。新制度將保留及改良原有的兩個申請途徑，並引入「原授專利」制度，申請人可直接在港提交標準專利申請，不再需要事先在海外申請。

知識產權署助理署長（專利及外觀設計）曾志深表示，新制度將為企業提供多一種申請途徑，方便想發展本地市場的中小企及初創企業，直接在港申請專利，是本港發展創新科技的配套制度。而對於希望開拓海外市場的企業，曾志深指，雖然港府和其他地區尚未有專利互認機制，但企業在港提交原授專利申請後，申請日期可作為在外地專利的介定日期。

預計新制每年吸引100至200宗申請

他續指，過往循外地申請、回港再註冊方法申請專利，整個審批一般需時10-200多個月，審批時間中位數為46個月，即約四年，而原授專利的審批時間將縮短至三年。現時本港每年約有16,000宗標準專利申請、800宗短期專利申請，當中分別有300多宗及500多宗本地申請。曾志深預期，不少原本打算申請短期專利的本地企業，將轉而選擇保護期限更長的原授專利，預計每年將吸引100至200個申請。

將來所有原授標準專利的申請，需經由專利註冊處作出形式審查，亦即對規定的資料及證明文件的審查，以及對一項發明是具新穎性、創造性，以及是否可作工業應用的實質審查。

曾志深指，署方過往只對專利申請作形式審查，而無實質審查的經驗，早前已就相關審查系統、指南等與外地專利當局交流意見，並從本地私人機構聘請有執業經驗的人才任專利審查主任；新制度實施初期，會由國家知識產權局提供技術及檢索支援。

初創公司：港費用更低助取專利優先期

「倍靈科技」專研睡眠監測指環，有超過20個專利。負責人梁立慧表示，公司是初創公司，知識產權就是最大的價值，申請專利保護有助公司健康發展。她指，公司過往在外地申請專利，一般需要4萬至10萬港元不等，例如在美國，單單申請費就需要港幣2萬元，另加4至6萬元的律師及中介費用，而且專利均需逐個申請，成本不少。

梁立慧認為，雖然兩地律師等其他費用相差無幾，但本港專利申請費只需4,000多元，相比之下非常吸引。她預期，對自己公司的技術而言，在港或在海外申請專利，審批均需要兩至三年。她又指，在港申請原授專利的好處，還在於公司可用較低費用取得專利優先期﹙priority date﹚，再於一年時間內考慮如何拓展外地市場、申請相關國家的專利。