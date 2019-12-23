消委會消費權益報道獎1月接受報名 　設20周年大獎表揚卓越新聞

消費模式越趨依靠科技，近年更盛行網購，但市民的選擇增多抑或減少，權益有否受保障，媒體起重要監察角色。 消費者委員會每年均會從不同媒體評選出色的消費權益新聞報道，包括電子傳媒、報刊及網絡媒體。明年適逢第20屆，將增設「20周年年度大獎」，表揚在各媒介中脫穎而出的卓越消費權益新聞。網上報名期為明年1月至2月，頒獎禮將於7月舉行。

消委會自2001年起首辦「消費權益新聞報導獎」，今年(2019年)的參賽作品達274份，數量是過去10年來的新高，包括文字、聲音、影像、新聞攝影及校園組別。

明年踏入第20屆頒獎禮，除了繼續頒發7個組別的獎項及可持續消費獎外，並會首設最高殊榮的「20周年年度大獎」，從7個參賽組別中選出3份得分最高的作品，再由全體評審選出年度大獎，獎金為1萬元。

「消費權益新聞報導獎」詳情： 參賽作品規定：必須為2019年1月1日至12月31日期間首次發表 作品發布形式：印刷、廣播、網絡媒體或新聞通訊社傳播，中英文皆可 網上報名期：2020年1月6日至2月7日 預審及初審：2020年2月15日至4月15日 複審及最終評審：2020年4月16日至6月5日 得獎通知：2020年6月中旬 頒獎禮：2020年7月30日

另外，消委會總幹事黃鳳嫺今日（23日）在傳媒茶聚表示，隨着科技日新月異，人工智能（AI）走進人類日常生活的機會越來越多，如網購、翻譯、人臉辨識都涉及人工智能，她認為應留意人工智能對人權、私隱權、安全保障甚至勞動市場的影響。她提到，香港近90%的經濟都依靠中小企，它們如何在大企業使用AI龐大資源下保持競爭力是值得思考，亦應多了解AI牽涉的法律、道德與權責問題。