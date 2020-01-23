【9.7和你塞】大專女生認向警員擲台式飲品　患長期抑鬱判緩刑1年

反修例引起連串抗爭活動，網民去年9月7日發起「和你塞」行動，稱到機場一帶進行交通壓力測試。一名女大專生在東涌站疑向警員投擲台式飲品「天仁茗茶」。她今（23日）於西九龍裁判法院承認一項襲警罪，辯方求情指她患有長期抑鬱，案發時病情復發，加上受到藥物影響，因而衝動犯案。主任裁判官羅德泉最終判囚6星期，緩刑1年。

女被告唐洛芙承認向警員擲台式飲品，被判入獄6星期，但准緩刑1年。(資料圖片)

被告唐洛芙，22歲，居於警察宿舍，據悉，其父親為退休公務員。她承認於2019年9月7日在東涌港鐵站襲擊警員陳浩揚（音譯）。

人多擠迫激起情緒犯案

辯方大律師林凱依呈上醫生證明求情，透露被告3年前確診長期抑鬱，需服藥及接受輔導，其家人亦曾受抑鬱所困。林大狀續指，被告案發前數天因感冒及失眠求診，獲處方抗生素等藥物；她案發當日只打算逛街，但由於站內人多擠迫，激起情緒並受藥物影響，才會衝動犯案。辯方表示，背部被擲中飲品的警員沒有受傷，而被告的左膝及頭部則有損。

辯方續道，被告初犯，經常做義工幫助弱勢社群。她呈上多封求情信，望法庭輕判。羅官以9星期監禁為量刑起點，被告認罪獲減刑期，最終被判監6星期，緩刑1年。

警方翻查網上片段見被告容貌相似

案情指，機動部隊當日下午在東涌站內執勤，一名警員在B出口遭被告從後投擲紙杯，指揮官目睹經過並下令同袍追捕被告。被告在附近的東薈城橋被制服，警誡下保持緘默。警方其後亦在Facebook專頁找到涉案片段，見其樣貌與犯案者相近。

案件編號： WKCC3601/2020