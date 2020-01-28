【武漢肺炎】保誠促員工社交媒體慎言　不得以港防疫措施招徠陸客

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散之際，一名保險從業員日前透過微信呼籲湖北人來港「躲避」並購買保險，英國保誠公司早前表示已終止其合約。香港保險仝人職工會主席潘智龍今日（28日）表示，據他了解，保誠今日向員工發訊息，表明嚴禁於社交平台發表不當言論。 保誠於訊息中指：「在這非常時期，理財顧問絕不可以香港特區政府所推行的防疫措施及公司最新肺炎額外保障作為生意招來，吸引國內人來港及投保。」

香港保險仝人職工會主席潘智龍認為，涉事理財顧問的言行不當，他代表其行業向香港人致歉。（盧翊銘攝）

網上日前流傳一名從事英國保誠公司的保險從業員，透過微訊朋友圈呼籲湖北的市民來港「躲避一下」，又稱「順道過新年，還要跟我買保險」。

保誠於今日向員工發出重要提示，指日前有理財顧問就武漢肺炎於社交平台發表不當言論而被立即終止合約，惟仍有多名理財顧問轉載或發表不當言論，經內部調查後，公司已作出嚴重的紀律處分，要求該些理財顧問立即刪除其個人社交平台的貼文。

▼武漢疫情嚴重▼

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保誠在訊息中指，「在這非常時期，理財顧問絕不可以香港特區政府所推行的防疫措施及公司最新肺炎額外保障作為生意招來，吸引國內人來港及投保。」公司促請所有理財顧問不可於任何社交平台，包括Facebook及微信，轉載或發布未經證實及任何會損害公司聲譽的言論，強調絕不容忍及姑息任何不負責任的不當言論及違規行為。

香港保險仝人職工會主席潘智龍認為，上述理財顧問的言行不當，他代表其行業向香港人致歉。

▼香港武漢肺炎8人確診▼