【武漢肺炎．最新】患病武漢夫婦居港女兒確診　或本港首宗人傳人

新型冠狀病毒疫引發的武漢肺炎情況持續，衞生署衞生防護中心表示，截至1月30日深夜，本港再新增2宗確診個案，其中一位為37歲女病人，現正在伊利沙伯醫院 留院。據了解，該名女病人是日前確診染病、來自武漢而曾居W酒店的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。 該名患者居於油麻地「御金．國峰」2座，業主以2012年以千萬元購入。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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【00:40】衞生署衞生防護中心公布，截至昨日中午12時，共接獲680宗符合呈報準則的個案，當中包括11宗確診新型冠狀病毒感染的個案及478宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下191宗個案仍然住院接受檢查。中心於昨日中午12時後，接獲第12宗確診個案的呈報。

新增第11及12宗個案，分別是在伊利沙伯醫院留院的37歲女病人，以及75歲瑪嘉烈醫院男病人。該名女病人居於油麻地御金．國峰，是周三確診、來自武漢的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。瑪嘉烈醫院男病人住在葵青長康邨康美樓。

【武漢肺炎】本港確診12宗個案 新增女患者成首宗人傳人感染病例

【武漢肺炎】新增兩宗初步確診 男子隱瞞曾北上 住內科病房七日

【00:00】與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，截至周四（30日），本港有10宗確診個案。有消息則指，香港再多兩宗「高度懷疑」的初步確診個案。市面上就出現市民大排長龍，瘋搶口罩的場面。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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▼市民搶購口罩情況▼