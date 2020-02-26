【財政預算案2020】政府派錢退稅　即用01計稅機　計計你慳幾多

武漢肺炎疫情的陰霾下，新一份《財政預算案》出爐。財政司司長陳茂波推出重量級紓困措施，包括全民派錢1萬元，以及寬減2019/20年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元。 究竟你是否還需要交稅？可節省多少錢？《香港01》特設打工仔計稅機，立即幫你計！

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肺漢肺炎疫情持續，重創本港經濟，嚴重打擊民生。陳茂波今﹙26日﹚公布最新一份財政預算案，形容疫情來勢洶洶，嚴重打擊本港經濟活動和氣氛，預期短期經濟影響或比2003年沙士更甚，指即使下年度會出現歷來最高的1,391億元赤字，但仍需推出超過1,200億元的逆周期措施，幫助市民和企業市民克服難關。

陳茂波表示，今年將向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，約700萬人受惠，涉及710億元開支。稅收方面，政府將寬減2019/20年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，涉及財政金額達到188億元，全港195萬名納稅人受惠。

不過，新一個課稅年度將不會如往年般增加新的扣稅項目。究竟你可節省幾多錢？即用01計稅機估算。

▼預算案派糖一𧢂▼

+ 17 + 16 + 15

其他民生紓困措施，包括寬免2020/21年度住宅物業全年差餉，每季上限1,500元。至於綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、鼓勵就業交通津貼等均會出「雙糧」。政府並會為較低收入的公屋住戶代繳1個月租金，以及為文憑試學校考生代繳考試費等。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

+ 9 + 8 + 7

陳茂波指， 受中美貿易摩擦及本地社會事件影響，本港經濟動力顯著轉弱，連同過去半年涉及金額逾300億元的四輪紓困措施，以及300億元的防疫抗疫基金，導致2019/20年度錄得約378億元赤字。而2020/21年度，因經濟環境影響及更大規模逆周期財政措施和持續增加的經常開支，將出現歷來最高的1,391億元財赤。

﹙註：相關稅務寛免措施或需待立法會通過；上述結果乃估算數字，詳情可參考稅務局網站所載資料。﹚