【武漢肺炎．2.24】確診增至81宗　福慧精舍佛堂多一信眾初步確診

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，本港今日新增7宗確診個案，是較多的一日，總數增至81宗。當中6名患者來自北角福慧精舍佛堂及鑽石公主號駿洋邨群組，另一宗則是昨日初步確診的元朗Grand YOHO住戶。 湖北武漢當局今日下午一度公布准許外地人分批離開，但數小時後即撤回。不過港府晚上公布，將派包機前往湖北接載滯留的2,700名港人返港，惟未有詳細安排，仍需與當地政府商討；韓國疫情急劇惡化，數日間增至833人確診，港府公布對韓國發出紅色旅遊警告，並由明日（25日）早上6時起，禁止非香港人由韓國入境，過去14日到過韓國的非香港人亦不能入境；從韓國返港的港人需進行醫學監察，如由重災區大邱或慶尚北道返港，則需強制檢疫14日。 另一方面，港鐵表示因本地停課，政府及私人機構推出在家工作，本月前半個月乘客人數按年減半，決由本周六（29日）起削減非繁忙時間班次。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約六萬人確診▼

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衞生署衞生防護中心網頁顯示，在晚上11時，確診個案增至81宗，全日新增7宗。（衞生署衞生防護中心網頁）

【武漢肺炎】確診者過去兩周訪48幢大廈 藍田保安曾到啟田及廣田

【武漢肺炎】累計81宗確診個案 據悉藍田興田邨保安兒子初步確診

【武漢肺炎】曾到福慧精舍確診婦居麗宮大廈 丈夫受訪：無得擔心

【23:00】本港確診人數「破8」。衞生署衞生防護中心資料顯示，最新確診宗數增至81宗，較今日間79宗增多兩宗，新增兩名患者於瑪麗醫院留院，他們都是鑽石公主號郵輪返港的港人旅客。

【22:35】澳門政府公布，鑒於近日韓國的新型冠狀病毒感染確診數量短時間內大幅上升並出現社區爆發，旅遊危機處理辦公室向韓國發出第二級旅遊警示，提醒計劃前往該地旅遊或已身處該地的澳門居民此刻應對行程重新作出考慮，建議避免非必要的行程。

澳門旅遊業界提供資料指，現時沒有澳門旅行團在韓國；澳門旅行社已取消3月15日前出發的韓國旅行團，並正考慮取消相關旅行團至3月底。

【22:00】據了解，再多一宗涉及北角福慧精舍的初步確診個案。患者是今日確診第76宗個案、居豪宅紅山半島57歲女病人的妹妹，她亦經常前往該佛堂，病人目前在律敦治醫院留醫。至今涉福慧精舍的確診個案已達6宗。

【20:47】縱橫遊表示，由於政府對韓國發出紅色外遊警示，會取消所有韓國團隊到3月15日，客人可以全數退款。

【20:32】「限韓令」明早6時生效後，陳肇始表示，明起由韓國到港的港人，需接受14日醫學監察；而從大邱和慶尚北道返港，則需在指定檢疫中心接受14日強制檢疫，原因是兩地區疫情嚴峻及確診人數高。今晚乘搭返港的四班機（由仁川國際機場返港），乘客會被醫學監察，由港口衛生科人員做評估，若被發現發燒，會被送往醫院，無病徵則進行醫學監察。入境處人員會協助了解在韓國哪裡來。

【武漢肺炎】政府對韓國發紅色旅警 周二起禁非港人由韓國入境

【20:22】陳肇始表示，由日本及意大利入境者，14天內建議家居隔離，出外要全程戴口罩。

【20:13】保安局局長李家超公布，向韓國發紅色旅警，如非必要，切密前往，已跟旅行社溝通。明天早上6時開始，不容許非港人由韓國入境，過去14天曾往韓國亦不得入境。

食衞局局長陳肇始表示，明日起韓來港人士有入境檢疫，有發燒要去檢疫中心，14日內有病徵會送醫院。去過大邱及慶尚北道要去特定檢疫中心；今晚4班機來港，會查詢所有旅客，包括港人，會由港口衛生科檢及醫學監察。

【20:08】政制及內地事務局局長聶德權表示，政府將會安排專機，分批將滯溜湖北省港人回港，多個部門參與。首批專機將接載450名在武漢的港人，另孕婦、需做手術、應屆文憑試生，也可乘坐首批專機。

【武漢肺炎】政府包機分批接載湖北港人 再多一名滯留港人確診

【19:44】港鐵宣布，因應最近新型冠狀病毒病疫情令乘客量顯著下跌，由本周六（29日）起，將暫時調整多條鐵路綫的非繁忙時段列車服務。

大部份鐵路綫包括荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、南港島綫、東鐵綫、西鐵綫、東涌綫及屯馬綫一期的平日繁忙時段列車服務將維持不變。

【武漢肺炎】港鐵本周六起削減非繁忙時間班次 平均3至8分鐘一班

▼北角美輪大廈情況▼

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【19:15】政制及內地事務局局長聶德權、保安局局長李家超和食物及衞生局局長陳肇始教授今晚8時在政府總部西翼大堂會見傳媒。據了解，政府決定派出包機飛往湖北，分批載滯留當地香港人回港，首批為居於武漢的港人。

↓↓住北角麗宮大廈68歲女子確診武漢肺炎↓↓

【17:20】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，當局初時對新冠病毒資訊不足，明白、體諒同事擔心對保護裝備不足的關注，她承認過去的保護衣用量增多。現時對病毒的掌握更多，證實到它透過飛沫傳染，當局會透過不同渠道發放資訊，提供適合防護裝備，「以前不知當然用較高裝備，而家知會逐步拎資訊同佢哋（同事）講解」，她形容大家「坐埋同一條船」，不排除會改指引，會達到國際標準。

【17:04】張竹君提醒，市民避免去疫區，如南韓及日本，應盡量「唔好去」。

【武漢肺炎】衞生署稱內地返港者須檢疫 籲勿前往日韓等疫區

【17:00】張竹君表示，衞生署聯絡到130名曾到福慧精舍佛堂的人，其中107須醫學監察，另有7人有病徵入院檢查，包括1人是已確診，另有16人要到檢疫中心。張又稱，福慧精舍的師傅昨日有開門，該人向衞生署人員稱有量體溫，無病徵，會獲安排去檢疫中心，會監察其身體狀況。

【武漢肺炎】福慧精舍佛堂確診婦曾養和醫院留醫 逾40醫護需檢測

就佛堂的活動模式，張竹君稱佛堂逢初一、十五都會派飯予信眾，信眾會跪、上香、求籤，再去另一房祈禱，再回一房間，大家一齊食飯，「可能會一齊食飯或在房逗留較耐，食飯未必戴口罩，有人病咗有機會惹俾其他人，但義工派飯有戴口罩。」

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日多5人出院，共19人康復出院，2人已離逝，59人分別在10間公立醫院留醫。他又表示，7名確診病人情況嚴重，包括第26宗、第70宗、第38宗、 第45宗、第58宗及第59宗及72宗個案的病人。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4宗個案，包括2人曾到北角美輪大廈佛堂福慧精舍，分別是57歲女子及68歲女子；另外2人是駿洋邨隔離的鑽石公主號乘客，分別是59歲及58歲女子。

【武漢肺炎】曾到福慧精舍確診婦居麗宮大廈 丈夫受訪：無得擔心

第76宗確診的57歲女子住紅山半島一期，曾往養和醫院門診求醫及住院一至兩天。第77宗確診的68歲女子則住北角麗宮大廈，曾往春秧街市。另外，昨晚亦確診一宗個案，涉及 一名35歲男患者，他是往返內地做生意的元朗Grand Yoho第三期住戶，並非司機。至今日，累積個案增至79宗。

【武漢肺炎】福慧精舍增2名信眾確診 住北角麗宮大廈、紅山半島

【武漢肺炎】住元朗GRAND YOHO商人確診 深圳有住所曾自駕到內地

【15:10】武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，早前發布的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），是市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意發布，宣布該通告無效。

【武漢肺炎】康泰、東瀛遊等多間旅社取消韓國團 逾三千人受影響

【14:23】康泰旅行社宣布，決定取消 3 月 31 日之前出發的所有韓國旅行團，涉及約65 團，約1300名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月1日或以後出發的韓國首爾旅行 團，康泰稱會於稍後再作安排。

【14:00】永安旅遊取消即日起至3月31日出發往南韓的旅行團。受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。

【12:39】大航假期宣布，取消由即日起至3月31日期間出發的所有前往南韓的旅行團。受影響的團數約50團，共超過1000人，大航會有專人聯絡受影響客戶。

【12:00】東瀛遊宣布取消2月25日至3月31日期間所有南韓旅行團，涉及約900名客人，合共約45團；已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除100元手續費後全數退款。東瀛遊已陸續通知受影響顧客，已報團旅客亦可致電電話查詢中心:3692 0888 查詢。至於 4 月 1 日起出發的南韓旅行團安排，將於稍後時間公佈。

【11:50】《新京報》報道，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發公布，容許因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員可以出城，但需要分批實施，適時安全有序原則。另外，必須進城的人員和車輛以及滯留在外地的武漢市民及車輛，按照省、市疫情防控指揮部有關規定辦理相關手續後，可以進城。措施意味滯留當地港人返港有望。

【武漢肺炎】武漢放寬無感染症狀滯留人士 今起可分批出城

【11:05】康泰旅行社宣布，鑑於韓國大邱爆發新型肺炎，決定取消3月15日之前出發的韓國首爾旅行團，涉及約30團，570名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於3月15日以後出發的韓國首爾旅行團稍後將再作安排。

【10:00】據了解，本港再多兩宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，分別是57歲及68歲女子，兩人均曾到訪北角美輪大廈的佛堂福慧精舍。其實，57歲女子曾到養和醫院求醫。

【武漢肺炎】北角福慧精舍多2人初步確診 累計4婦人元宵節到訪

【08:00】截至今日（24日）上午8時，全國確診病例77,050宗，疑似病例4,148宗，死亡病例2446宗，治癒病例23,194宗。

【00:05】醫管局主席范鴻齡日前接受鳳凰衛視「問答神州」訪問時表示，因醫護人員在1月時保護衣用量大升五倍，加上近日全球採購困難，他承認現時醫管局保護裝備用量只能維持至3月中。

▼駿洋邨情況▼

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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼