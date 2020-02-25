鑽石公主號滯留日本橫濱，香港乘客已全部下船，但船上至今已有至少691宗確診，在日本造成極大關注。 《香港01》記者到橫濱的中華街訪問當地的華人店舖及遊客，他們都表示遊客人流大減，生意大跌四成至六成，不少店舖都已經休業。 有中餐廳老闆更形容，今次疫情對生意影響堪比2011年的日本311大地震，而且疫情才剛剛開始，對未來不敢樂觀。

中餐廳華人老闆鞠小姐表示，以往新年有中國及日本遊客到中華街，但今年就人流疏落。（楊凱力攝）

鞠小姐是一間中餐廳的華人老闆，她來日本26年，一直打工，至去年開業做生意。她表示，以往中華街過年會有舞獅等活動，非常熱鬧，中國旅客絡繹不絕。但今年中國旅客銳減，現在連日本遊客都少，尤其是鑽石公主號事件發生後，影響日本人對橫濱的印象，影響更見明顯。

鞠小姐：不少店舖休業 未見日本人對華人態度有大分別

她表示，不少中華街的店舖都休業，她由於店舖很小，因此暫時捱得住。但不少老闆都感到十分困頓，大家都在討論出路。

另外，她個人感覺日本人在疫情前後對她的態度沒太大分別，她認為日本人都理性。以往日本的服務業工作者都不會戴口罩，但現時日本人都開始接受及體諒。

有一名不願意透露姓名的華人老闆表示，自己的中餐廳已開業40年，形容現時開業最差，比沙士更差，嚴重程度可比2011年的311大地震。她更悲觀說，現時日本疫情只是剛開始，相信之後會更差，如果持續一個月生意都未改善，就可能會休業。

日本人長谷川先生表示，中華街以往比較熱鬧。（楊凱力攝）

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中華街日本遊人：驚唔到咁多 盡量做好個人衛生

記者在中華街訪問到數名本地遊人，田中先生表示，感覺中華街比過往人更少，他來中華街前都有點擔心。而另一名遊人長谷川先生，亦表示之前中華街更熱鬧，現時比較冷清。他又指目前日本很多地方都有武漢肺炎疫症，他個人認為都「驚唔到咁多」，只能自己盡量做好個人衛生。