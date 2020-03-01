【新冠肺炎】調景嶺都會駅fusion員工確診　即日起暫停營業14日

本港新型冠狀病疫肺炎疫情持續，本港昨日（2月29日）晚上一名居於將軍澳寶盈花園46歲的女子確診，累計確診個案增至95宗。百佳超級市場今日（1日）表示，於2月27日獲悉調景嶺都會駅分店一名兼職收銀員的家人確診感染新型冠狀病毒，該員工於當天起已沒有上班，該分店亦於當天晚上徹底清潔和消毒，該店由即日起暫停營業14天至3月14日。在調景嶺都會駅商場內的Fusion分店，有市民摸門釘，並仔細研究貼在門外的通告。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

《香港01》記者到調景嶺都會駅商場內視察，Fusion分店外有市民摸門釘，並仔細研究貼在門外的通告。百佳超級市場表示，於2月27日獲悉調景嶺都會駅分店一名兼職收銀員的家人確診感染新型冠狀病毒，該員工於當天起已沒有上班，該分店亦於當天晚上徹底清潔和消毒。百佳指在2月29日晚上10時50分得悉該員工亦已確診感染新型冠狀病毒，現正於醫院接受治療。

為確保員工及顧客的安全，百佳表示該店由即日起，即由3月1日至 3月14日，暫停營業14天，並會再次作進一步全面清潔及消毒。店內所有新鮮食品亦會即時棄掉，該店所有員工在家隔離14天。我們會密切跟進有關員工的健康狀況，亦會與衛生防護中心作緊密聯繫以跟進有關事件。

百佳表示該分店於2月27日關閉後，進行了徹底清潔和消毒所有設備、工作設施和地面，並於3月1日額外聘請專業清潔承辦商徹底清洗空調及通風系統，同時指派一名員工每天經常清潔和消毒剛用過的購物籃和購物車，亦有向所有員工通報有關確診個案，任何員工如感到不適，必須盡快求醫及留在家中休息，同時向人力資源部報告。

▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼