【新冠肺炎】醫管局負壓病床僅1272張　低公布數一成　 將加400張

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫院管理局由1月起，多番聲稱公院可在72小時內加開至1400張負壓病床。醫管局策略發展總監李夏茵今日（3日）表示，公院可加開的負壓病床數目僅為1,272張，較公布少一成。她解釋，由於部份醫院正在重建，所以與起初公布的數字略有出入，稱是「預知以內」的事。 醫管局準備在每個醫院聯網，分別將1至2個普通病房，改裝成符合負壓規格的病房，讓已沒有病徵、正等待通過兩次陰性病毒測試結果的病人入住。計劃合共改裝十多個病房，料可增加400至500張負壓病床，預計4月前可啟用。

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李夏茵稱，以SIR數學模型計算，假設病毒傳播期為6至8日，本港在1月30日至2月13日，每名患者平均傳染2.3至2.68人。由2月13日至2月26日，每名患者平均只傳染約1人，即傳播率下降近六成。李夏茵表示，首先需感謝香港市民注意防疫，願意保持社交距離及勤洗手；亦有賴衞生防護中心及醫護人員做好感染控制工作。

醫管局估計3月底有140宗本地感染個案

李夏茵預計，3月底的本地感染個案會增至140宗，當中未計算輸入個案，如從郵輪鑽石公主號及湖北省回港的人士確診。

李夏茵相信，在未來一個月，公院負壓病床「爆棚」的機會小。李續說，現時公院可加開至1272張負壓病床，數字與醫管局一直聲稱的1400張有出入。她解釋，醫管局在沙士後的確準備了1400張負壓病床，但由於部份醫院正在重建，病房暫時關閉，所以病床數目與起初公布的數字略有出入，是「預知以內」的事。

李夏茵預計，3月底的本地感染個案會增至140宗，當中未計算輸入個案。（李恩慈攝）

「改裝」負壓病床只屬後備方案

現時，三類病人包括懷疑個案、確診個案，以及已經沒有臨床病徵、正等待通過兩次陰性病毒測試結果的患者，均入住最高規格的負壓病房。醫管局準備在每個醫院聯網，分別將1至2個普通病房，改裝成符合負壓規格的病房，涉及400至500張病床，讓上述第三類、正準備康復出院的病人入住。聯合醫院已經率先改裝了一個病房。

李夏茵說，負壓病房內必須是負氣壓，即醫院走廊裡較乾淨的空氣能流入病房內，而病房內含病毒的空氣則無法外流；病房內每小時須換氣12次。同時，病房必須有兩扇門，不能同時開啟，以確保空氣不會外洩。李表示，醫管局正在陸續增購HEPA過濾抽風裝置，令普通病房達致負氣壓規格。她強調，改裝而成的負壓病房只屬後備計劃，「只係Plan B，如果負壓病床夠用就唔會啟用。」她預計在4月前可啟用該十多個病房，醫管局在此計劃大約需斥資1400萬元。

李夏茵預料，在4月前可啟用十多個「改裝」而成的負壓病房。（李恩慈攝）

李夏茵又說，長遠而言，醫管局在第二個十年建院計劃將會重建瑪嘉烈醫院傳染病中心，「最好唔好再係一幢獨立建築，因為用床方面效率唔夠高，病人使用其他醫院設施都唔夠方便。」她期望重建後，其設施能變得更現代化，病人使用其他設施時的流程更加流暢。