【泰國入境】駐曼谷辦︰泰國列香港受疫情影響　呼籲留意官方公布

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在多國持續，昨起流傳泰國將實施入境限制，包括港人入境後需隔離14天，惟泰國旅遊局否認。不過，記者今早（6日）以市民身份致電香港特區政府駐曼谷經濟貿易辦事處查詢，獲覆指泰國政府昨日已刊憲，條文內容指今日凌晨起來自受疫情影響地區包括香港的旅客，需在申報住址隔離14日。及後駐曼谷經貿辦表示，根據泰國外交部提供的資訊，截至香港時間今早11時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。

港人護照上有「特別蓋章」

香港特區政府駐曼谷經貿辦表示，目前已知泰國政府已刊憲，條文內容指，今日凌晨起來自包括內地、香港、澳門、南韓、意大利、伊朗的旅客，即使是轉機，需在申報的酒店或住址隔離14天，當局有權隨時到訪抽查。但實際實施細節未清晰，有刊憲後於凌晨抵達曼谷的港人，未有被拒絕入境，但在入境時被安排在特定區域填寫健康申報表，今早亦有港人反映其護照被當局印上「特別蓋章」。駐曼谷經貿辦正了解落實詳情。

今早未有港人被要求強制隔離

《香港01》之後以傳媒身份向駐曼谷辦查詢，獲書面回覆指，泰國政府3月5日刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）、意大利及伊朗為受疫情影響地區。根據泰國外交部提供的資訊，截至3月6日早上泰國時間早上10時（香港時間11時），泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。駐曼谷辦留意到泰國政府近日正不斷新增和加強措施以控制疫情，有意前往泰國的人士應密切留意泰國政府(例如泰國駐香港總領事館)提供的最新資訊。

《香港01》記者到機場視察，今日（6日）仍有航班前往泰國曼谷及布吉等地方。其中泰國航空職員向乘客表示，航空公司收到泰國當局的消息指，港人抵泰後，需要隔離14日，不少乘客到櫃枱查詢後無奈取消行程，批評泰國當局消息混亂，更指旅遊訊息太混亂，航空公司退票資訊，亦要打熱線才能確認；更有市民指，「領事館都答唔到我，佢哋話泰國衛生部門仲開緊會，商討緊香港人使唔使隔離的安排」，然而亦有乘客仍在考慮會否繼續行程。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，昨晚起一直與泰國旅遊局保持聯絡，但直至今日（6日）早上11時，泰國旅遊局仍然表示港人可如常活動，未有最新指示，只能繼續向不同渠道去了解最新情況。