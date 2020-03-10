【新冠肺炎】內地生西班牙乘國泰來港　經深圳灣回內地後確診

撰文：鄺曉斌
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續蔓延。廣東省衛生健康委員會網站今日（9日）晚上公布，一名中國留學生上周六（7日）從西班牙乘坐國泰航空航班CX320來港，周日（8日）抵港後從深圳灣口岸返回內地，今日確診新型肺炎，被列為境外輸入病例。
一名中國留學生上周六（7日）從西班牙乘坐國泰航空航班CX320來港，周日（8日）抵港後從深圳灣口岸返回內地，今日確診新型肺炎。（網頁截圖）
乘坐國泰航班CX320來港
廣東省衛健委表示，東莞市衛生健康局今日下午報告1宗境外輸入新冠肺炎病例，患者為中國留學生，3月7日從西班牙乘坐國泰航班（CX320）來港，3月8日到達香港國際機場。資料顯示，CX320由西班牙馬德里起飛，於當日上午7時05分抵港。
該名留學生從深圳灣口岸返回內地，衛健委稱其體溫正常，口岸對其進行核酸檢測，今日的核酸檢測結果為陽性。目前患者已轉入東莞市第九人民醫院隔離治療，初步找到6名密切接觸者，均已集中隔離觀察。廣東省衛生健康委已將相關情況通報香港衛生部門。
一名中國留學生上周六（7日）從西班牙乘坐國泰航空航班CX320回國，周日（8日）抵港後從深圳灣口岸返回內地，今日確診新型肺炎。（資料圖片／余俊亮攝）