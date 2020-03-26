【新冠肺炎】停課不停學　老師直播教生活技能　助小六生準備升中

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，全港學校至今復課無期，各校致力推行電子教學，但要確保學生能投入課堂亦非易事，位於沙田的聖公會主風小學，老師除了趕製緊貼原來課學進度的預製影片，亦有不同主題的跨科直播，希望吸引學生上線及交功課。 該校校長鄭思思說，該校希望把握疫情時機，進行比平常較多樣化的教學，最先考慮要預備升中的小六生，先以老師煮食比賽吸引同學「上線」觀看實時課堂，再遞交煮食影片、作文或藝術作品，讓同學愉快學習之餘，亦可學習生活技能，促進親子關係。

沙田聖公會主風小學副校長田少斌笑言，直播課堂試行時，有同學仍「睡在床上」，故老師決定課堂開始時，所有同學必須露面，並在鏡頭前舉起寫上ABCD的字張回答簡單問題，確保他們投入課堂。（鄧穎琳攝）

直播烹調美食 實為跨學科學習

聖公會主風小學校長鄭思思說，本學年該校六年級的跨學科學習主題是「非物質文化遺產」，停課期間為吸引同學上線，學校以直播老師煮食比賽作「招徠」，先吸引同學上線，及後同學須在家長陪同下烹調美食，並在一周內邀交製作煮食影片及作文，亦可圖文並荗繪畫製作過程、食譜等，讓同學了解客家文化外，亦提高交功課意欲。

副校長田少斌解釋，首集以中文及視覺藝科為題後，第二集《老師廚房》內容橫跨常識、英文及普通話科，滲入食物金字塔內容，並以英文及普通話教食材詞彙；至第三集將會邀請全校學生加入，並以全英文進行課堂。

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小六生冀學校增直播課時 並已額外購入練習操練

鄭思思解釋，停課期間家長及小朋友亦會留家，希望把握機會進行多樣化教學，除了必要的學科知識，亦冀同學掌握生活技能及促進親子關係。該校小六生潘同學直言，停課期間擔心追不切課程，難以應付升中，故已購入坊間練習加強操練，亦希望學校能增加直播課時。

鄭思思指，該校老師會上載預製影片及給予功課，盡力維持原定教學進度，而該校已決定取消課後課活動，改為全日課堂及延遲暑假，確保學生掌握本學年課程內容。她形容，首集《老師廚房》家長反應熱烈，將進一步增加每周實時課堂的時數，並由高年級擴至全校：「首個星期是6個課時，第二星期是8個課時，之後加到12課時。」該校另安排了體育與數學跨科活動，老師邊直播教做體操及家中運動，邊滲入數學內容，希望同學能愉快學習：「邊做動作邊教對稱、鏡面等。」

學校取消中期測驗 未就期終考作決定

主責升中事務的詹泳嫦老師指，受疫情影響，該校已決定取消中期測驗，由於學校自停課以來未能聯絡小部分學生，亦有學生滯留境外而未能參與電子課堂，故學校仍未決定復課後會否進行期終考，「考試題必須是面授課程內的，所以有機會是給練習同學完成，但不計分。」