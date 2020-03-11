【新冠肺炎】復售武漢機票？國泰：將削減夏季航班　現顯示無機位

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎於全球擴散，其中內地疫情最嚴重的武漢市自1月23日起實行封城管理，至今仍未解除。但昨日（10日）多個內地旅遊網站均出現4月1日起直飛香港的航班，並顯示由國泰港龍航空承運。國泰航空今日（11日）回覆《香港01》查詢，表示國泰及港龍航空現時只削減了直至三月底冬季航班完結的航班，並快將陸續削減有關的夏季航班。據了解，網站未更新最新一季取消航班，才會一度顯示有機票出售，現時網站已顯示4月無武漢航班。

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俗稱武漢肺炎係新型冠狀病毒肺炎，雖然疫情在內地有緩和趨勢，惟武漢市自1月23日起實行封城管理，至今仍未解除。行政長官林鄭月娥昨日（10日）亦表示，社會逐步回復正常運作的同時，並不代表港府會放寬入境限制。

《香港01》記者在中資攜程網旗下的旅遊網站Skyscanner發現，4月1日起有由國泰港龍航空營運及承運、直飛香港的航班，並由中國國際航空代碼共享，當日的航班售價由港幣3,000元左右起跳；惟國泰航空官方網站則未有顯示由4月1日起，任何由武漢來往香港的航班。

國泰航空今日（11日）回覆《香港01》查詢，指國泰及港龍航空現時削減了直至三月底冬季航班完結的航班，並快將陸續削減有關的夏季航班。

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