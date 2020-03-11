【新冠肺炎】食環埃及團全團確診　染疾領隊返港三日去過10個地方

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心今晚（11日）公布，截至晚上8時，本港新增9宗確診個案，至今個案累計130宗，包括129宗確診個案和1宗疑似個案。當中最新確診個案為第 130宗 ，是一名由英國返港的31歲女子，她帶同丈夫及兒子回港，居於葵涌iPlace寓所，曾於上周一（2日）到過旺角先達廣場 。 另外，「食環埃及團」全團八名團友及一名領隊全部確診，當中領隊潛伏期間的日程曝光，除了返港翌日（8日）去過寶福山拜山外，過去三日到過十個地方，包括旅行社集中地旺角永隆銀行中心，以及旺角新城、新光商業大廈、觀塘廣場、成運工業大廈、觀塘大本型商埸、旺角好望角大廈及元朗嘉湖新北江商場，多個地址有其公司新華旅遊門市，未知是否回公司。

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埃及團領隊潛伏期到過多個廣場、大廈



衞生防護中心表示，今日六宗個案（第123、124、125、126、127及129宗）與昨日（10日）公布的埃及旅行團的群組個案有關，為第119、120及121宗個案三名病人的團友和旅行團領隊。



第125宗個案為23歲男子，是旅行團領隊，居於九龍灣德福花園T座，潛伏期到過多地。他在3月8日到過沙田寶福紀念館，同日再去過旺角新城、新光商業大廈，3月9日曾到訪觀塘廣場、成運工業大廈、觀塘大本型、旺角好望角大廈、旺角永隆銀行中心，3月10日則到過元朗嘉湖新北江商場。



第123及第129宗個案涉及一對居於深井碧堤半島7座的夫婦，分別為57歲男子及52歲女子，同為埃及旅行團的團友，男病人是食物環境衞生署人員。女病人3月9日曾到過陳記商業中心、位於深井的點心餐廳，3月10日曾到長洲市政大廈、長洲一間餐廳。



第124宗個案為59歲女子，是昨日確診第119宗個案病人的妻子，亦為旅行團團友，居於大埔富亨邨亨泰樓。二人曾在3月10日到過大埔富亨商場。女病人在3月7日亦到過大埔中心。



第126及第127宗個案涉及一對居於觀塘麗港城26座的夫婦，分別為63歲男子及63歲女子，同為該旅行團的團友。二人於3月9日到過觀塘麗港城商場。

旅行團領隊3月9日曾到訪觀塘大本型。（資料圖片）

第130宗居於葵涌iPlace 3月2日曾訪先達



最新一宗新增個案為第130宗，病人為31歲女子、居於葵涌青山公路iPlace的寓所。她2月29日從英國返港，於3月3日開始發燒，昨日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療，其呼吸道樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定，暫被列為「可能本地個案」。



她與丈夫、兒子一同來港，丈夫出現發燒，已被安排送往瑪嘉烈醫院診治。她於3月2日到過油尖旺先達廣場 。

第130宗個案為31歲女子，居於葵涌青山公路iPlace的寓所。（勞顯亮攝）

國泰空姐確診



第122宗個案則是22歲女空中服務員，居於沙田廣林苑茂林閣，為一名於廣東東莞確診19歲女病人的密切接觸者。病人曾於2月21日至24日前往荷蘭阿姆斯特丹；3月3日由香港前往西班牙馬德里，隨後在國泰航空CX320經濟艙執勤，由馬德里於3月8日抵港。衞生署呼呼籲曾乘坐同一機艙人士，致電熱線。



第128宗個案涉及一名36歲女子，為二月十七日確診第58宗個案69歲男病人的女兒，居於將軍澳怡明邨怡情樓。病人於2月17日因被列作密切接觸者被安排入住檢疫中心，3月1日已完成檢疫，正接受醫學監察，今日確診。