【新冠肺炎】「打邊爐家族」累生意插谷底　牛涮鍋疫境重開冀反彈

香港人出名喜愛「打邊爐」，不過新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響市民消費意欲，加上早前導致13人確診的「打邊爐家族」感染群組，都令火鍋店生意大跌。飲食業迎來寒冬，部分食肆暫停營業甚至「關門大吉」，當中不乏火鍋店。 不過有連鎖火鍋店，一度於二月中全線停業，兩星期後分階段重開，三月中基本上重開所有分店，晚市營業。樓面推出一系列防疫措施，保持店舖和客人衞生，令客人有信心到店內用餐，更希望在疫情中以「開源」方式，維持生意。

接近6時，店外已經有食客等候。（岑卓熹攝）

「打邊爐家族」出事 每天只剩幾枱客

大部分食肆門可羅雀，但在傍晚6時、晚市開始前，連鎖日式火鍋店牛涮鍋的荃灣分店，已有食客排隊等「醫肚」。

荃灣分店在本月初「疫」市重開後，每晚都有食客等位，生意明顯較疫情初期改善。集團的營運經理詹家豪指，火鍋店的生意農曆年過後明顯下滑，後來「打邊爐家族」陸續確診，生意雪上加霜，每天「得幾枱客」，比原本預期少7至8成。公司考慮到客人和員工的安全，牛涮鍋在2月13日起暫時停業。

詹指到二月底，社會緊張情緒漸趨緩和，市民多了外出、商場人流增加，決定分階段重開各區分店。詹家豪觀察到分店重開後，生意是原本預期的3至4成，算是從「打邊爐家族」的谷底輕微反彈。

配合防疫措施重開 有分店現人龍

為配合重開，店家增設不少防疫措施。為讓客人用餐時保持一定距離，最初將入座率上限設為5成，第一階段重開的三間分店，樓面亦較大；其他分店在安裝空氣清新機及噴灑光觸媒消毒塗層後，亦復市重開。之後有分店晚市需要等位入座，入座率遂提升至7成，達到縮短乘客輪候時間、提高生意額的雙贏局面。

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入店時店員會為客人量體溫，又備有酒精搓手液予客人消毒，更提供信封讓客人儲存口罩。疫情前，牛涮鍋其中一個特色為自助取用火鍋配料，但為減少客人接觸，現已改為下單後由店員送餐。

另外店舖座位設活動屏風，分隔不相識的食客，並會盡量安排一人一鍋或鼓勵食客點鴛鴦鍋，甚至推出「抗疫湯底」，包括含薑黃素的咖哩湯底及猴頭菇花膠藥膳湯，店家稱湯底中的沙參玉竹可以滋補清肺，薑黃素亦有增強抵抗力之效。記者試吃覺得味道不俗，兩個湯底偏甜，至於實際功效，則有待考證。

「開源」抗疫 共渡時艱

停業近一個月，詹家豪稱公司沒有考慮減薪或裁員，而是安排同事到其他品牌工作，令他們可以「有糧出」。牛涮鍋亦有申請政府的抗疫基金，但認為只能解決短期問題，「20萬講緊可能幫到一個月，幫唔到第二個月。」他們希望透過「開源」抗疫，與員工共渡時艱，最新推出外賣套餐，幫補門市生意，3月23日起所有分店午市重開。