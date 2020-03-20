【新冠肺炎】蘭桂坊周五冷清　夜中環苦陷疫情　餐廳老闆嘆似宵禁

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計個案達257宗，當中6名病人的行蹤涉及蘭桂坊。以往的Happy Friday星期五晚，蘭桂坊總是熱鬧非常，但今日（20日）晚上氣氛異常冷清，晚市食客寥寥可數，更有7間餐廳暫停營業。 有餐廳老闆直言「心情好差」，經營十幾年也未遇過如此差的情況，近期的生意比平日大跌八成，直言「條街好似宵禁。」 然而，印度裔食客Vishwas說，不太擔心在香港染病。他強調，到處都有確診個案，所以不覺得蘭桂坊特別危險，只要做好防疫就可以。

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在疫症來襲的「Happy Friday」，蘭桂坊有七間餐廳暫停營業，人流明顯較往常稀少。晚上7時許，戴上口罩的餐廳職員紛紛在街道上熱情招徠，大部分餐廳仍然門可羅雀。

餐廳「拍烏蠅」 職員：每日徹底消毒全店

其中一間餐廳職員表示，生意從未試過如此差，即使在疫情出現後，每逢周末，餐廳在7時也是座無虛席，而今晚接近8時，仍然空無一客。她又說，政府並無派員前來清潔，但員工均十分擔心疫情，所以每日勤以熱水和消毒液清洗餐廳每個角落。她透露，她原本在餐廳全職工作，由本周開始只需任兼職，在周末上班，坦言憂心疫情持續會使她喪失飯碗。

另一間餐廳老闆直言「心情好差」，經營十幾年也未經歷過如此差的情況，旁邊的酒吧也相繼結業。他表示，生意差已非一朝一夕，近期的生意比平日大跌八成，「一到八、九點，條街好似宵禁咁，點會有生意？」他又說，對疫情不感樂觀，認為對生意的影響可數以年計，慨嘆「一定捱唔住」。

蘭桂坊人流明顯較往常稀少。（高仲明攝）

仍有酒吧職員不戴口罩

另一邊廂，有酒吧依舊歌舞昇平，傍晚開始現場音樂表演。酒吧中的表演者、部份職員和客人也沒有戴上口罩。有食客表示，得悉有患者曾到蘭桂坊，但今日蘭桂坊人流少，反而較安心，認為病毒不會長留於餐廳。

食客：保持衞生就唔驚

另一間餐廳的印度裔食客Vishwas說，香港安全、衞生，所以不太擔心染病，「會發生的就會發生，不希望花心思去驚慌。」他強調，香港到處都有確診個案，所以不覺得蘭桂坊特別危險，只要做好防疫就可以。他續說，現時香港的市道差，而且港人不能去旅行，不能想像連飲酒也要停止，也不想因疫情給自己太大壓力。

從事美容行業的易小姐表示，最近「無工開」，加上已經待在家裏多日，所以今日到蘭桂芳吃東西。她稱，覺得近日疫情回落，表示不知道曾有患者到過蘭桂坊，但對此不感到特別擔心，相信做好防護措施便能免於染疫。