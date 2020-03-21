【新冠肺炎】機場的士生意跌八成　有司機疫下無戴過口罩：唔擔心

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，昨日（20日）確診人士中，其中一名為機場線的士司機，當局懷疑會否由乘客傳染給他。今日（21日）機場的士站的士仍大排長龍，不少司機都戴上口罩。仍然久久未見有乘客上車，有司機指，近日生意大跌80%。 然而一名沒有戴口罩的司機就表示，完全不擔心疫情，直言沙士至今，無論接載乘客或日常生活中亦沒有戴口罩，更沒有消毒過車廂。

李先生沒有戴上口罩，他坦言完全唔擔心疫情。（黃金棋攝）

司機李先生無戴口罩無消毒 自稱身體強壯

港府日前宣布由本月19日起，從外地回港人士須接受強制檢疫，入境人次大減。機場的士司機生計首當其衝，今日市區的士站中有至少30至40輛的士排隊，而新界的士仍約有20輛排隊。然而因入境人士數量大減，的士生意亦寥寥可數，不少司機因在車廂等候良久，紛紛下車走動及做舒展運動。

的士司機李先生沒有戴上口罩，他坦言「完全唔擔心，沙士到現在連口罩都無戴過」，平日的士亦沒有消毒。他認為自己身體強壯，平日均衡飲食，「乜嘢都食就有抗體」。生意方面，至下午約一時僅接一個顧客，近日生意大跌80%。

今日機場的士站中，的士仍大排長龍，不少司機都戴上口罩。（黃金棋攝）

等八個鐘都無客

對於昨日一名司機確診，另一名司機李先生坦言，雖然擔心，但為了生計都要繼續工作。他坦言「擔心都要食飯㗎，唯有自己做好啲衞生」。李指接客一定會戴口罩，若客人沒有口罩亦會提醒，駕車時天氣許可亦會開窗，保持空氣流通。

李又認為，由政府實施所有外地返港人士要強制隔離後，「生意跌得好緊要，每日係的士站最少要排四個鐘先有客，有啲等八個鐘都有」。他坦言由早上開工至下午1時亦沒有做過生意，更要「貼埋錢吉車入」，然而因機場線生意銀碼較大，故繼續於機場接客。

周先生認為最重要是做好個人衞生，平日接客時會戴口罩，每日亦會消毒車廂。（黃金棋攝）

司機周先生表示不擔心，認為最重要是做好個人衞生，平日接客時會戴口罩，如有乘客未有戴上口罩，亦會先作提醒「為咗佢為咗自己，都要做啲基本衞生」，周亦指每日亦會消毒車廂。生意方面，周表示疫情前每日於機場可接到四至五轉生意，但現時每日最多僅兩至三轉，生意大減。