【新冠肺炎】亞博館4人樣本疑化驗過程被對調　確診者被放回家

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，醫管局昨日（20日）起在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士進行病毒檢測及等候化驗結果。

惟醫管局今日（21日）指，瑪麗醫院化驗室昨日負責測試7個來自亞洲國際博覽館的樣本，於今日凌晨覆檢有關樣本，發現4人的樣本覆檢結果，與昨日傍晚的初步報告不一致。醫管局認為，4個樣本可能在化驗過程中被對調，經已檢視有關個案的傳染風險及相關測試的工作流程，以提升報告的準確性。

換言之，兩名沒感染者被送院嚇了一晚，兩名患者則被放回家，恐已播毒一晚。