【新冠肺炎】亞博館4人樣本疑化驗過程被對調　確診者被放回家

撰文：陳晶琦
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，醫管局昨日（20日）起在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士進行病毒檢測及等候化驗結果。
惟醫管局今日（21日）指，瑪麗醫院化驗室昨日負責測試7個來自亞洲國際博覽館的樣本，於今日凌晨覆檢有關樣本，發現4人的樣本覆檢結果，與昨日傍晚的初步報告不一致。醫管局認為，4個樣本可能在化驗過程中被對調，經已檢視有關個案的傳染風險及相關測試的工作流程，以提升報告的準確性。
換言之，兩名沒感染者被送院嚇了一晚，兩名患者則被放回家，恐已播毒一晚。
醫管局昨日（20日）起於亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立臨時的檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士進行新型冠狀病毒病測試及等候化驗結果。（余俊亮攝）
對於4名入境人士的樣本覆檢結果與昨日傍晚的初步報告不一致，醫管局指其中2名人士，昨晚已獲安排直接返回登記居所的入境人士，其覆檢結果對病毒呈陽性反應，已即時通報衞生防護中心安排兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定；而另外兩人則一直在檢測中心等候化驗結果，其樣本經覆檢後對病毒呈陰法反應，已安排涉事人士返回居所進行14天家居檢疫隔離。
醫管局就事件對有關人士帶來不便致歉，同時又指會連同有關部門，檢視及理順有關測試流程及通報結果的安排。
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