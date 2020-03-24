【新冠肺炎】澳門規定港人周三起入境需檢疫14日　賀一誠：非報復

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐美大爆發，港府昨日宣布，由明日（25日）凌晨起，所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港，將不准入境，暫時為期14天；所有從澳門及台灣入境的人士，不論是否香港居民，同樣需強制檢疫14日。 澳門行政長官賀一誠今日（24日）召開記者會表示，澳門特區政府昨日接到香港特區政府通知香港將實施一系列新入境措施，據此澳門特區政府亦作出相應措施「配合」，明日零時起，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的內地、香港及台灣居民入境澳門。

▼澳門最新防疫及入境措施▼

賀一誠表示，澳門特區政府今日將會根據《傳染病防治法》第25條的規定，頒佈自3月25日零時起，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的內地、香港及台灣居民入境澳門。

該批示同時還命令停止澳門國際機場的轉機服務，基於公共利益的考慮，澳門衛生局可以豁免特定的人士遵守有關的禁止入境的措施。3月25日起，所有外國人及入境前14天內曾經到過外國的內地、香港、台灣居民，禁止入境澳門。所有入境前14天內到過香港、台灣的人士，須在衛生當局指定的地點接受14天醫學觀察。

賀一誠表示，在防疫工作上，特區政府需要不斷檢討及完善，尋找合適酒店作醫學觀察很困難，但政府一直努力並盡責任做好相關工作，保證會不惜成本做好防疫工作。他續指，政府目前面對更大壓力，之前第一波防疫工作主要是面向來自內地的入境人士，現在則是面對曾逗留歐洲以至全球多個國家地區的入境人士。

3月24日，澳門行政長官賀一誠宣布新一輪出入境限制措施。（澳門新聞局）

賀一誠：港澳相互之間配合

香港特首林鄭月娥昨日公布，今晚午夜後從澳門入境需強制檢疫14，賀一誠回應是否因此向從香港入境而採取相應政策，「不可說是報復性，這不是我們的心態。以及不用報復任何事，我們並非一個敵對關係，我們是友好關係。我們要尊重人家，香港如果認為他們要做一個措施，我們做對應措施，相互之間配合。我們相互之間，兩個特別行政區都可以保持繁榮發展。」

澳門規定今晚午夜過後，由香港入境一律要強制檢疫14日。（資料圖片）