【新冠肺炎】蘭桂坊樂隊群組增至11人確診包括機師顧客　日增24宗

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，衞生防護中心公布，今日（25日）至少新增24宗確診個案，當中有3人與蘭桂坊的樂隊群組有關，包括一名樂隊樂手、一名酒吧服務員以及一個曾到訪樂隊表演酒吧的國泰航空機師，整個群組累計有11人確診。 防護中心透露，該樂隊成員約有9至10名成員，當中8人染病，部份人住在一起，屬密切接觸者，當中亦有人是兩夫婦，但由於樂隊不止到一間酒吧演出，暫未知各人的傳染途徑。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，「蘭桂坊樂隊群組」今日再增3人確診感染新型肺炎，包括樂隊一名43歲男成員（第389宗）、酒吧Insomnia的28歲男服務員（第394宗），以及一名酒吧客人（第411宗）。

國泰機師連續兩日到訪兩酒吧 均是染疫樂隊的演出場地

張竹君稱該客人是一名國泰航空的機師，於3月17晚到訪酒吧Insomnia，翌日則去過尖沙咀的酒吧All Night Long，兩間酒吧均是染疫的樂隊到過演出的地方。機師最後上班日期是2月27日，他至本月20日才發病，衞生防護中心相信其染病途徑與工作無關。

最新確診的樂隊演出者，病人無外遊，3月21日起發燒及頭痛，在屯門醫院留醫。

28歲男酒吧服務員最早發病 惟未必是群組源頭

該群組累計11人確診，當中最早發病的是今日確診的28歲酒吧男服務員，他於3月10日起有咳嗽及喉嚨痛，近期無外遊。張竹君指，病人的接觸史雖然只得其工作屬高危因素，但最早發病不代表此病人是該群組的源頭，有可能被他人傳染。

張續指由於曾到訪蘭桂坊的確診者人數多，各人一晚不止到一間酒吧，不論是酒吧的顧客、員工還是表演者都有機會感染，加上有部份人相識，會結伴到酒吧消遣，朋友之間較親密亦有可能互相感染，因此較難追查感染源頭。

染疫樂隊曾演出的酒吧： 蘭桂坊Insomnia 灣仔Centre Stage 灣仔Dusk Till Dawn 尖沙咀All Night Long

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（李澤彤攝） 私隱問題拒公布樂隊名稱 否認政府追查被動 記者會上多間傳媒均問及染疫樂隊的資料，包括樂隊名稱、人數及演出詳情等，張竹君僅透露樂隊有9至10名成員，當中8人確診；有成員同住，亦有人是夫婦關係，未知他們曾否與其他樂隊合作。她表示，公布樂隊名稱等同公布成員名字，涉及個人私隱，因此不會公開。她同樣拒透露樂隊到各間酒吧的演出日期，僅稱「有好多日、病發前一直喺嗰堆地方有演出」。 被指政府僅呼籲有到過酒吧的人應留意自己情況，提醒市民有病徵盡早求醫的做法過於被動；張竹君稱，政府已公布樂隊演出過的4間酒吧地點，而酒吧一般不會紀錄到訪的顧客，因此要求酒吧尋回顧客的做法不太實際。

灣仔恆信大廈： 第276、343、384、387宗個案報住大廈 中西區金谷大廈： 第362、367宗個案報住大廈 *未知是否住同一單位

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