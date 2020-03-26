【新冠肺炎】Now新聞台第二名疑初步確診剪片師　再三測試呈陰性

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。Now新聞台早前有一名剪接師確診感染新型冠狀病毒，昨日（25日）有另一名剪片師初步確診。今日（26日）中午Now新聞台報道指，經衛生署核實後，第二名的剪接師並非確診個案。

now 新聞台引述消息指，經衛生署核實後，第二名的剪接師並非確診個案。（資料圖片／王譯揚攝）

Now新聞台報道指，該台第二名剪接師因發燒入院檢測，原本昨日接獲衞生署電話指其初步確診，但經再三測試均呈陰性。剪接師並未列作確診個案。

這名剪接師於博愛醫院留醫。她在入院後，醫院為她兩次抽取樣本化驗。由於第一次樣本的化驗結果存在不確定性，院方將樣本送去衞生署進一步化驗。衞生署職員昨日上午致電剪接師，說她初步確診。Now新聞台報道指，衞生署最終核實剪接師為陰性個案，即並非確診。博愛醫院昨晚再為她化驗深喉唾液樣本，結果也是呈陰性。院方向剪接師解釋化驗報告，亦認為她並非一個確診個案，但建議留院觀察多一晚。由於她與確診的剪接師返同一更，被視為密切接觸者，稍後將轉送檢疫中心。

周一晚曾發燒求醫

根據now新聞台昨日的報道，該名剪接師周一晚上因發燒，曾到天水圍醫院求醫。她曾與確診的剪接師同一更工作，其後被轉送往博愛醫院進行隔離治療，經多輪測試後初步確診。衛生防護中心傳染病出主任張竹君昨日在記者會上亦指，該剪片師初步確診。

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