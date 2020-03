林鄭月娥防疫措施禁逾4人聚集刊憲全文　爭議在第9點拜山能否豁免

行政長官林鄭月娥3月27日見記者,公布多項防疫新措施,包括限制禁止四人以上聚集,食肆每枱限四人、座位減半,關閉戲院、健身房等設施。政府今日(28日)凌晨公布《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》 全文,罰則為每人2,000元。 當中中文版及英文版大致相同,惟第9點理解上,中文版與英文版略有不同。政府凌晨在官方FB專頁「添馬台」(Tamar Talk)出圖,豁免第9點寫有「喪禮、祭祀先人」,字面上看去是拜山不會違規。但根據刊憲《規例》中文版第9點,只限出席設靈及出殯儀式,也有列明「為哀悼先人離世而舉行的祭祀或儀式」,字面拜山不違規,不過結合上文下理,多於4人拜山並不獲豁免;英文版第9點就十分清晰,僅豁免在殯儀館、火葬場及土葬場的儀式,路祭也可,但並不包括拜山。

政府表示,會因應疫情的發展,不時檢討相關措施的可行性,適時作出調節,訂立《規例》有助進一步減少社交接觸及防止群體聚集。政府在訂立《規例》時已考慮到有較高2019冠狀病毒病傳播風險的活動,及海外的有關做法。

《規例》是根據《預防及控制疾病條例》(第599章)(《條例》)訂立。《條例》第8條列明,行政長官會同行政會議可為防止、應付或紓緩公共衞生緊急事態的影響訂立規例,以保障公眾健康。

以下為刊憲全文:

減少社交接觸是延遲本港2019冠狀病毒病傳播的關鍵。政府今日(三月二十八日)將會刊登憲報,訂立《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(《規例》)(第599G章),以果斷和嚴厲的措施應對2019冠狀病毒病疫情。《規例》將於3月29日凌晨零時生效,為期三個月。

根據《規例》,食物及衞生局局長將於今日在憲報刊登公告。有關禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集會在三月二十九日凌晨零時生效,為期十四天。

《規例》賦權食物及衞生局局長,為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制指明疾病的個案或傳播,禁止在指明期間於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。

《規例》的附表一列明以下的羣組聚集將會被豁免——

1. 為交通運輸而進行的羣組聚集,或與交通運輸有關的羣組聚集2. 為執行政府職能而進行的羣組聚集3. 為履行法定團體或政府諮詢機構的責任而進行的羣組聚集4. 為在工作地點工作而進行的羣組聚集5. 為在醫療機構提供、獲得或接受醫院或醫護服務而進行的羣組聚集6. 共住的同一户人所進行的羣組聚集7. 對在法院、裁判法院或審裁處進行法律程序屬必要的羣組聚集8. 對在立法會或區議會進行的程序屬必要的羣組聚集9. 於喪禮上的羣組聚集,或於哀悼或悼念尚未入土或火化的先人的場合上的羣組聚集,該等場合包括在先人離世的地點附近,或在其蒙受致命傷害的事發地點附近,為哀悼先人離世而舉行的祭祀或儀式10. 於婚禮上不多於20人的羣組聚集,前提是於婚禮上並無供應食物或飲品11. 某團體的會議上的羣組聚集,前提是該會議屬必須在指明期間內舉行,以遵守任何條例或符合規管該團體的運作或事務的其他規管性質文書12. 為傳揚有助於預防及控制指明疾病的資訊或技巧(或為處理有助於預防及控制指明疾病的供應或物品)而進行的羣組聚集

英文版本

Group gathering for the purposes of or related to transportationGroup gathering for performing any governmental functionGroup gathering for performing any duty of a statutory body or an advisory body of the GovernmentGroup gathering at a place of work for the purposes of workGroup gathering for providing, obtaining or receiving hospital or healthcare service at a healthcare facilityGroup gathering of persons living in the same householdGroup gathering necessary for the conduct of proceedings in a court, magistrates' court or tribunalGroup gathering necessary for the proceedings in the Legislative Council or a District CouncilGroup gathering during a funeral or any other occasion for mourning for or remembering a deceased who has yet to be buried or cremated (including any ritual or ceremony held in the vicinity of the place where the deceased died or suffered fatal injury to mourn for the death of the deceased)Group gathering of not more than 20 persons during a wedding ceremony at which no food or drink is servedGroup gathering at a meeting of a body that must be held within a specified period in order to comply with any Ordinance or other regulatory instrument that governs the operation of the body or its businessGroup gathering held for imparting information or skills, or handling supplies or items, that are conducive to the prevention and control of the specified disease

政府凌晨在官方FB專頁「添馬台」(Tamar Talk)出圖,豁免第9點只寫「喪禮、祭祀先人」,字面上看去是拜山不會違法,但根據《規例》英文版第9點,則是指僅豁免殯儀館、火葬場及土葬儀式,並不包括拜山。

此外,《規例》亦賦權政務司司長如信納進行某羣組聚集,符合以下條件——



(a) 對政府事務運作屬必要;或

(b) 鑑於有關個案的情況極其特殊,在其他方面符合香港的公眾利益,



可准許該聚集。

任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集,或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集,均屬犯罪,最高可被判處第五級罰款(50,000元)及監禁六個月,即第599章第8條訂明的最高罰則。參加受禁羣組聚集的人,可藉繳付定額罰款$2,000,解除因該罪行而須負的法律責任。



衞生署署長可為施行《規例》,委任任何公職人員為獲授權人員。獲授權人員可索取個人資料及查閱身分證明文件,並有解散受禁羣組聚集的權力。



食物及衞生局局長根據《規例》將於今日在憲報刊登公告,有關禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集會在三月二十九日凌晨零時生效,為期十四天(即至四月十一日)。

