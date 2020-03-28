【新冠肺炎】多行業疫下失生計　跨工會促推八成薪金補助予僱員

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港不少行業生意亦大受打擊。多個行業工會，包括飲食業、旅遊業及航空業工會今日（28日）召開聯合記者會，批評港府早前推出的「防疫抗疫基金」是小恩小惠，不足以解決現時困境，更只是「撐企業」，前線員工未能受惠，要求政府應直接援助僱員，如提供失業、無薪假等的財政支援。 不同行業中，酒店業亦是其中一個受影響最大行業。有酒店業員工指，工作酒店本月底結業，屆時將會失業，「宜家時勢都唔知搵到乜工，好徬徨、擔心」。

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籲津貼八成日薪 535元封頂

香港旅遊業革新總工會、香港空勤人員總工會、香港酒店工會及飲食及酒店業職工總會等，今日共同召開記者會，跨工會認為抗疫基金及財政預算案的措施中，均是着眼於「撐企業」。僱主得到資助後只顧營運成本，目前仍沒有將援助分配給僱員，「根本無可能做到保住300萬打工仔飯碗」。

跨工會認為，政府應及早安排撥款資助，直接幫助面臨就業不足或被迫放無薪假的打工一族。工會要求，政府應設立失業、開工不足、無薪假及強制檢疫的財務支援，例如今年2月起被迫放無薪假的僱員可獲現金津貼，以每日津貼額為正常日薪的80%，上限為535元，最多可領取90日津貼等。

旅遊巴司機曾先生指現時生計僅靠兼職「炒散」，一個月僅得數千元收入。（黃金棋攝）

旅遊巴司機工作量跌至零

在疫情下，旅遊業、酒店業及其他相關行業生意如每況愈下。旅遊巴司機曾先生指，由中、小學生停課開始，工作量接近零。即使公司在抗疫基金中有津貼，但從沒有給予員工幫助，現時生計僅靠兼職「炒散」，一個月僅得數千元收入。

曾先生坦言自己是一家四口的經濟支柱，「現在手停口停，老婆原本淨係湊小朋友，都是出嚟做兼職幫補下」。曾先生又指，現時壓力十分大，家庭不單要節衣縮食，「有時間都一定留喺屋企唔出街，費事又要使錢」。

陳子傑（後排灰衫）估計，未來飲食業失業率會繼續上升，或會達雙位數。（黃金棋攝）

酒店倒閉 員工無薪假變解僱

於酒店擔任後勤職位的員工韓先生工作的酒店將於3月31日結業，他指原本酒店所屬的集團會安排受影響員工放無薪假，惟近日通知將會解僱該批員工，韓先生亦受影響。

他斥於該酒店工作六年，突然就被解僱是「當員工無物！」他坦言現時感到十分徬徨，擔心在疫情下無法找到工作，「生活會好拮据」。

多個行業工會今日（28日）召開聯合記者會，促政府推出失業、無薪假等援助。（黃金棋攝）

飲食業失業率或升至雙位數

飲食及酒店業職工總會總幹事陳子傑估計，未來飲食業失業率會繼續上升，或會達雙位數。他批評政府對飲食界支援是僅是「為建制派拉票，救市唔救人」，現時業界裁員、放無薪假等情況仍然不絕，認為政府若有心救業界，應發放失業救濟。而對於政府對食肆推出新措施，陳認為員工工作量會增加，但明白為抗疫是必須。

酒店變隔離營 員工擔心

香港酒店工會主席徐考澧表示，現時酒店業界最少要求員工放四日無薪假，最多更要放半個月。部份酒店用作強制隔離，他指員工都非常擔心，「但為咗飯碗都迫住要返工」。