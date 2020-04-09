散工見警即逃　被發現懷已上膛霰彈槍　認無牌管有槍械候判

警員在深水埗通州街巡邏時，欲截查一名裝修散工，惟散工卻見狀即逃，最終被截停對方，警員並在其背包內檢獲一枝已上膛的霰彈槍，內有一發子彈，警方沿路線搜索，再發現另外六發子彈。散工被捕後稱一名女友人聲稱男友遇襲，故把槍交給該女子，惟途中被捕。散工今(9日)在高等法院承認1項無牌管有槍械及彈藥罪，辯方指被告將會在本年8月於區域法院一宗案件作控方證人，或有助求情，法官遂把本案押後至9月3日才判刑。

被告陳東荣承認一項無牌管有槍械罪。(資料圖片)

將為另一宗無牌管有彈藥案作證

被告陳東荣，57歲，報稱裝修散工。庭上透露，被告有兩項不類同的案底，均被判罰款。

辯方求情指，被告被捕後與警方合作，警方因而拘捕另一名男子蘇志雄。蘇被控無牌管有彈藥罪，該案已排期於本年8月3日在區域法院開審，被告將會作供。

替人保管槍械未有使用

辯方續指，案中有加刑因素，包括涉案霰彈槍來自內地，涉跨境元素。此外，被告被捕時，該霰彈槍已上膛。惟辯方亦指，被告只替他人保管槍械，期間都未有使用。

法官曾指，案情指被告在內地拆散霰彈槍，帶返港後再組裝。辯方回應指，該槍如玩具槍般易組裝，用螺絲批更可。辯方強調，被告沒有槍械的專業認識。

原想把槍交給一名女友人

法官亦查問，案情指被告的一名女性友人聲稱男友被打，被告打算把槍給予友人使用。辯方回應指，被告因愚蠢犯案，亦不知對方如何使用該霰彈槍。

法官最終指，被告在另一案中作供，將會可獲進一步的刑期扣減，因此把本案押後至9月3日。

警方沿路發現6發子彈

案情指， 警員於2018年7月21日凌晨1時許，在深水埗通州街巡邏時，看到被告徘徊。而警員上前查問時，被告立即逃跑，但最終被截停。警員在被告背包內搜出一枝霰彈槍，內有一發子彈。警員之後沿被告的逃跑路線搜索，再發現另外六發子彈。

內地取槍拆散回港再組裝

被告因此被捕，他在錄影會面中表示，收取一名男子3000元後，依對方指示到內地取霰彈槍。在內地拆散該槍後，再帶到香港，在港的住所再組裝霰彈槍，並一直替對方保管。該男子又向被告表示，他欠缺子彈。被告因此從蘇志雄處取得更多子彈。

女友人問是否有武器

該男子但一直未有向被告取回霰彈槍，直至案發前兩天，被告一名女性朋友聲稱因男友遇襲，問被告是否有武器。被告自稱有藏槍，答應把槍帶給她，但前往會合時被捕。

案件編號：HCCC287/2019