【DSE2020】如期4月24開考　5月22及6月11作後備　疫情惡化或取消

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案近日有所回落，教育局局長楊潤雄今日（15日）公布2020年中學文憑試（DSE）筆試如期4月24日開考，7月22日放榜。若疫情惡化，當局預留5月22日及6月11日兩個後備開考日期；若6月11日都不能開考，終極方案是取消今年考試，學校考生可獲評估成績，自修生則不會獲得任何評級。

教育局局長楊潤雄及考評局秘書長今日下午召開記者會，交代今年DSE最新安排。今屆DSE將如期在4月24日開考，預計7月22日放榜，原定8月公布的大學聯招（JUPAS）結果，最多延遲一個多星期。

若疫情出現變化，確診人數大幅增加或出現社區爆發，4月24日則未能開考，第一個後備方案是延遲至5月22日開考，8月中放榜；若5月22日都未能開考，則會進一步延遲至6月11日開考，預計8月底放榜。

教育局局長楊潤雄及考評局秘書長今日下午召開記者會，交代今年DSE最新安排。（羅君豪攝）

楊潤雄表示，若延期至5月22日以後開考，大學收生程序及JUPAS公布結果亦需要延遲。他指不同大學收生程序各有不同，當局早前與大學校長開會商討，部分大學反映屆時可能會延遲到10月才開學，而每間大學會因應自身情況作安排。

一旦5月和6月都未能開考 今屆DSE將取消

一旦5月和6月都未能開考，今屆DSE將告取消，考評局將依據考生的校內表現，以及學校過往文憑試的成績數據，透過統計方法為考生提供評估成績，成績表上亦會例明相關科目屬評估成績。若在考期之間疫情惡化而需「腰斬」考試，6月亦未能復考的話，蘇國生表示，已應考的試卷會照樣評分，已取消的科目或試卷則會提供評估成績。

蘇國生續指，評估成績制度並非新鮮事，若考生證明因病而無法出席考試，考評局過往亦會提供評估成績，今年的評估成績最高可獲5級。（羅君豪攝）

蘇國生續指，評估成績制度並非新鮮事，若考生證明因病而無法出席考試，考評局過往亦會提供評估成績，今年的評估成績最高可獲5級。過去五年間，考評局曾與超過160間中學探討評估成績方案，但過往只圍繞核心科目，今年會擴展至選修科目，詳情有待研究。然而，蘇國生指由於自修生缺乏參考數據，一日取消考試，他們將不能獲得評估成績。

一旦取消考試，大學收生程序將如何處理？大學自設入學考試是否可行？楊潤雄說，一直以來大學收生自主，通常並非只看DSE成績，不同學科均有不同收生要求，部分亦設有額外評估。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼