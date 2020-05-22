港版國安法｜網民籲中環ifc聚集表反對　僅三人參與　指宣傳太遲

全國人大昨晚正式公布將制定「港版國安法」，並將納入《基本法》附件三，在香港直接宣布實施，議案名為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。 有人在網上號召今日（22日）下午1時到中環國際金融中心商場（ifc mall）中庭表達反對。但活動與以往多次「和你lunch」至少數十人響應不同，最後僅得三人於ifc mall中庭高呼口號，連同其他樓層響應的市民亦不足十人，參與的人說宣傳太急，但對人數少不失望，又反對國安法立法，擔心香港變一國一制，失去自由。

網民號召於今日到ifc mall聚集，表達反對「港版國安法」、悼念陳彥霖，以及宣傳5月27日到金鐘立法會的行動。至下午1時僅得兩名市民現身高呼口號，其後多一名市民加入響應，他們將有關「港版國安法」的報章報道攤在地上，並高叫「光復香港 時代革命」等口號。

有參與市民認為或因宣傳得太急，故響應市民較少，「唔會失望，人數唔係最重要」，市民又強調反對實施「港版國安法」，認為削弱港人自由，「到時可能無機會再抗爭，或者變成一國一制」。三人約下午兩時默哀悼念知專設計學院逝世女生陳彥霖後離開。

其中一名參與市民李同學每次有中環「和你lunch」行動亦會現身叫口號，他認為或市民未消化「港版國安法」消息，加上活動太遲宣傳，故參與人數不多。

李又擔憂若「港版國安法」實施後，會削弱自由，「連抗爭機會都無，希望出嚟可以鼓勵多啲人一齊參與」。倘最後無法阻止，「惟有見步行步，但點都唔會移民，香港係我哋屋企，點解要走？」他又指，雖然參與人數少但仍不會失望，「人數唔係活動重點，幾多人都好仲係要堅持」