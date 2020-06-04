報稅2020｜全港3011年薪千萬打工皇帝人均繳稅逾330萬　佔稅收16%

稅務局已於6月1日向一眾打工一族發出「綠信封」報稅表。根據最新稅務局年報顯示，2017/18年度政府薪俸稅收總額逾604億元，全港187萬名納稅人中，有3,011名年薪逾千萬的「打工皇帝」佔總納稅人0.16%，他們合共賺取684.7億元，人均年薪2,274.1萬元。不過，收入越高繳稅越多，一眾打工皇帝合共繳稅逾100億元，人均繳稅334萬元，佔全港16.68%。

根據2018/19稅務局年報，薪俸稅收入主要來自17萬名納稅人，他們佔所有納稅人9.3%，貢獻整體稅收78%以上，涉款474億元。除入息千萬元的打工皇帝外，9萬名年薪100萬至150萬元的高薪一族，亦貢獻15.5%的稅收，人均交稅10.4萬元。

2017至2018年度有約187萬名納稅人，當中入息30至40萬元的納稅人人數最多，共有30萬名，佔總人數16.4%。其次是40至50萬及50至60萬元的入息組別，人數最少的是750萬或以上的入息組別。

平均稅款下降

納稅人的平均稅款與入息成正比，最低入息組別的納稅人平均只需繳21元，而最高入息組別，入息達1000萬或以上人士則需繳約335萬元。與上年度比較，兩組別分別需繳20元及302萬，由於17/18年度的退稅總額較往年高，令人均稅款減少。

年薪80萬至90萬的人捐款比例最高

另一方面，年報指出納稅人的捐款與入息水平成正比，年薪千萬的人因慈善機構捐款申請的免稅額約6.4億元，平均每人捐21萬元，其次是入息750萬至1000萬的納稅人，平均每人捐約5萬元。然而，以申報金額佔入息總額的比例計算，年薪80萬至90萬的納稅人的捐款金額佔總入息最高，其次為90萬至100萬。

本年度課税共3,414億元，較2017/18年度增加了128億元，約3.9%。據稅務局統計，有601億元來自於薪俸稅，比上年度減少了7億，約1.1%；而評稅數目比上年度增加5.3%，但因2018-19 財政預算案的寬減措施，薪俸稅的稅款獲75%的寬減，使其評稅額減少了0.8%。