疫情礙探訪長者　IVE生與初創公司開發智能監察系統　助遙距照顧

在新冠肺炎疫情期間，市民大眾均減少社交聚會，及避免探訪老人與嬰孩，以減低病毒傳播。不過，未能探訪年長親人，難免令人掛心，有IVE學生更曾親身體驗須避免探訪嫲嫲兩至三個月，期間嫲嫲健康不佳突然「爆肺」，情況令人擔心；情況觸發一班香港專業教育學院IVE學生在初創科技公司協助下，開發一套智能監察系統，運用智能手機、智能眼鏡及手機應用程式，協長讓家人遙距照顧，隨時隨地掌握長者位置、心跳率等情況，同時可儲存藥物資料，方便長者準確配藥。系統暫時屬樣板，料經試驗及改良後，最快年底於老人院推廣應用。

一班香港專業教育學院IVE學生在初創科技公司協助下，開發一套智能監察系統，運用智能手機、智能眼鏡及手機應用程式，協助家人遙距照長者。（IVE提供）

智能系統可偵測長者跌倒 以短訊通知子女

四名修讀IVE電腦及電子工程高級文憑學生，在初創科技公司「Mad Gaze」技術及硬件支援下，設計及開發一套名為「智能監察Watching U」系統，運用物聯網、大數據及傳感器應用等技術，遙距監察長者健康情況。

系統由智能手錶、智能眼鏡及手機應用程式組成，當長者戴上智能手錶，系統可以偵測到長者位置，若有認知障礙老人離家500米，可即時以短訊通知子女，並連結開啟GPS定位；手錶亦可監察長者心跳率，一旦出現心臟病發，甚至發生不慎跌倒等情況，同樣可以短訊向子女報告。若事發長者身邊有看護，可透過智能眼鏡，將實況傳送到子女手機應用程式。

智能監察系統，運用智能手機、智能眼鏡及手機應用程式，幫助子女遙距照顧長者。（IVE提供）

團隊成員疫情下避探訪嫲嫲數月 觸發構思

開發團隊成員之一、一年級生張海玲表示，當初系統的構思意念，是源於今次疫情的體驗。她指，受到疫情影響，須避免探訪嫲嫲兩至三個月，惟這段期間，難免令自己及家人擔心，因嫲嫲健康不佳，曾試過突然「爆肺」，幸身旁有家傭支援，及時致電白車送院，故構思開發設計這套智能偵測系統，幫助長者的家人或親友遠距離照顧長者。她指，程式亦可儲存長者服務的藥物資料，子女經手機程式輸入設定，將二維碼（QR Code）傳送到長者手錶，讓藥房店員以手機開啟，避免配藥出錯。

方便長者毋須特別操作 可以自動運行

另一成員、二年級生馮柏諺表示，在系統設計上，長者毋須特別操作，亦可以自動運行，毋須擔心難以使用。「Mad Gaze」開發者技術主管、IVE工程學科高級文憑畢業生謝偉傑表示，智能手機及智能眼鏡為公司開發的產品，約值數千元；而整個監察系統則仍屬樣板，需要加以改良，如提供體溫測量、加裝感應器等，預計再經試驗後，最快年底於老人院推廣應用，整個系統暫未定價。