環團調查：港人對室內空氣污染認知低　70%不知影印機或釋放臭氧

大部分人長期留在室內，室內空氣質素對健康影響不容忽視，但有環保團體調查反映，港人對室內空氣污染認識不多。世界綠色組織今日（18日）公布港人對空氣質素觀感調查，發現大部分受訪者對室內空氣污染物的種類、產生過程及源頭均認識不足，在11種常見室內污染物中只認識兩種。 調查指，有逾60%受訪者不知道燃燒香薰或香燭均會釋放污染物一氧化碳，亦有約70%受訪者不知道影印機、激光打印機、傳真機等會對空氣釋放臭氧。環團建議市民在家中可使用具有過濾懸浮粒子的空氣清新機、減少使用含有害有機化合物的油漆及家具，以及需要燃燒為主的產品等方法來維持良好的室內空氣。

世界綠色組織指，有約70%受訪者不知道影印機、激光打印機、傳真機等會對空氣釋放臭氧。（資料圖片）

世界衛生組織指，室外和室內空氣污染同樣可引起可能致命的呼吸系統疾病及其它疾病。世界綠色組織今年5月就空氣污染對健康的影響進行街頭隨機訪問，並加入室內空氣質素等主題，成功訪問500位18歲以上港人。結果顯示，大部分受訪者只認識甲醛和一氧化碳兩種室內空氣污染物，而對其他污染物，如臭氧、苯、一氧化氮的認知度均非常低，最高亦不足20%。

團體認為調查顯示市民對空氣污染物產生過程認知不足。有89%受訪者認為室內空氣污染是受化學噴劑所影響；而約有85%受訪者認為是由二手煙影響。

世界綠色組織今日（18日）公布港人對空氣質素觀感調查，發現大部分受訪者對室內空氣污染認知低。（世界綠色組織提供）

然而，有71%受訪者不知道空氣污染物可在燃燒過程中產生，而約62%受訪者不知道香薰燃燒過程中會釋放一氧化碳、二氧化碳及揮發性有機物。另外，73%受訪者亦不知道家用和辦公室設備也會對空氣釋放臭氧，如影印機、激光打 印機、傳真機等。團體解釋，若大量吸入高濃度臭氧可導致肺部嚴重受損、刺激眼睛及呼吸道，甚至損害中樞神經系統。

調查又指大眾仍忽略室內空氣污染對心臟和心血管問題的影響。調查中有15%受訪者認為會導致心臟和心血管問題，比2018年同類調查中比例大跌超過20%。但有53%的受訪者指眼睛會被空氣污染物影響，對2018年調查升50%，團體認為顯示市民更關注空氣污染對視力健康的影響。

余遠騁認為調查反映公眾取態「三低一高」。（世界衛生組織提供）

為改善室內空氣質素，有88.4%的受訪者表示會經常打開窗戶，以保持空氣流通。另外，有51%受訪者認為應要包括室內空氣質素健康指數，以向公眾提供更多便捷、及時和有用的信息。

世界綠色組織行政總裁余遠騁認為調查反映公眾取態「三低一高」，即對污染源頭、污染物種類及産生過程認知度低，但對就空氣污染對心臟健康的威脅忽略性太高，只留意到空氣污染會對呼吸系統有害。他建議市民保持室內的良好通風；亦可選用實木家具，以及有環保標籤的地毯。