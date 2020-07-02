落馬洲中港貨運聯會成立百人義工隊　重型車輛協助風災後清理路障

近年颱風襲港對市民生活造成極大影響，落馬洲中港貨運聯會今日（2日）宣布成立「風災後義工隊」，以重型機械貨車為日後颱風襲港受影響的居民清理路障。 運輸及房屋局局長陳帆稱，2018年颱風「山竹」襲港歷歷在目，嚴重影響市民出行、交通亦受阻，感謝業界成立義工隊，反映社會仍存在有心人守護香港，以應對日後風災的威脅。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉（中）今日（2日）宣布，聯會正式成立「風災後義工隊」，在颱風襲港後以重型車輛協助清理障礙物。（陳晶琦攝）

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今日宣布，聯會正式成立「風災後義工隊」。義工隊約有100名成員、超過10輛重型機械貨櫃車包括吊臂車、夾斗機，以為未來颱風襲港後到新界北區，包括文錦渡、元朗新田、錦田及流浮山一帶巡視路面，並協助清理塌樹及路障等。

運輸及房屋局局長陳帆表示，2018年颱風「山竹」襲港令市民出行受阻，當時共接獲6萬多宗塌樹報告，又一度動員1.5萬名公務員及承辦商員工處理塌樹。他感謝聯會以及業界成立義工隊，又稱此舉反映社會仍有很多有心人守護香港，而義工隊正正發揮獅子山精神，更形容義工隊是「拯救香港的超人」，冀日後工作順暢。

運輸及房屋局局長陳帆表示，2018年颱風「山竹」襲港歷歷在目，嚴重影響市民出行及交通一度癱瘓，他感謝聯會及運輸業界的付出。（陳晶琦攝）

航運交通界立法會議員易志明稱，上月錄得今年度首個颱風襲港，幸好未有對本港造成太大影響，得悉義工隊會在日後風災後，特地到上水、元朗及屯門等地區有效率清理障礙物表示感謝。