新冠肺炎．最新｜楊潤雄：幼稚園及國際校不早於8月17日開學

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，昨日公布新增確診108宗個案，是本港首次單日「破百」，累計個案總數達到1,886宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不少個案涉外出用膳及打麻雀，她呼籲市民應盡量「留在家忍一忍」，起碼未來兩周盡量不外出，減少社交活動，否則「香港醫療體系好快崩潰。」 另外，行政長官林鄭月娥昨日公布更多防疫措施，包括今日（20日）起政府只提供緊急及必須服務，實施公務員「在家工作」安排，為期7日；當局將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩等；晚市禁止堂食措施延長7日等。

【15:20】浸會醫院宣布，暫停提供公眾檢測服務，而仁安、港怡、嘉諾撒及養和醫院，則要求病人先預約病毒檢測服務。

楊潤雄表示，幼稚園及國際校將不早於8月17日開學，惟各校最終開課日期，要視乎疫情發展再決定。（梁鵬威攝）

【14:40】至於周三放榜安排，楊潤雄表示，中學文憑試安排要視乎學生安全，明白部份學生須即場輔導，但首要是網上公布成績；他又指，若有部份或大部學生需回校輔導亦容許，希望學校可以預先安排不同時間讓學生回校。

【14:30】教育局局長楊潤雄表示，幼稚園及國際校將不早於8月17日開學，惟各類學校最終開課日期，要視乎疫情發展再作決定，亦會為學校提供兩周時間作準備；而跨境學童，除非短期內公共交通，或更多出入境管制站可以恢復運作，否則只可以中四至中六跨境學童回港上課；至於中三或以下各級，預計難以在新學年開始時作回港上課安排，會與學校商討如何安排在家學習。

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【14:12】24歲女歌手施匡翹早前確診新冠肺炎，在確診前曾到TVB電視城錄影節目。據了解，TVB向員工發通告，指近兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸地方，安排大規模消毒清潔，包括至少5個錄影廠，化粧及服裝間，排舞室，以及廣播大樓6樓非戲劇製作分部辦公室等。

通告又指，TVB已追蹤到約100名，曾與確診者可能有接觸的職員及藝員，並安排分批到醫院接受新冠病毒檢測。直到現時為止，暫收到約30人檢測結果，全屬陰性，預計其他人會在未來兩天有檢測結果。TVB又強調，事件中並無該公司職員證實確診。

【13:09】有關東區醫院一名54歲男病人個案，消息指，他於7月13日入院，同日接受緊急切盲腸手術，暫未知有無醫護被列作緊密接觸者。

【13:00】教育局局長楊潤雄將於下午2時30分見記者

【12:45】南區區議員袁嘉蔚指，香港仔惠福道四號賽馬會復康中心一名女職員初步確診，該職員住在田灣邨田麗樓，其同住家人亦會送往檢疫中心。

【12:30】消息指，今日增約100宗初步確診及確診新型肺炎個案。

【11:01】據悉，涉事病房要關閉，暫時不再接收新症，並會追蹤有接觸的病人及醫護。

【10:19】據了解，東區醫院一名54歲男病人初步確診，曾住在外科普通病房6日，現時仍然留院。