新冠肺炎｜建測專業界倡仿照日本設避難所　籲反思「黑廁」設計

新冠肺炎疫情嚴重，4大建築測量等學會今日（ 11日）舉行網上直播交流會，討論未來抗疫方向。有學會曾提到，在今次疫情下契機下，可重新檢討本港的城市或建築設計，包括建議在社區設立災難性避難所，並反思本港湧現的無窗廁所（俗稱「黑廁」）的設計。

火炭駿洋邨曾被突然徵用作隔離設施。（資料圖片／蔡正邦攝）

四個學會分別有香港建築師學會、香港測量師學會、香港園境師學會及香港規劃師學會。

疫情爆發時，本港對檢疫設施的需求大增，政府徵用多處作檢疫地方，例如未入伙的火炭駿洋邨等，之後又徵用了亞洲國際博覽館作社區治療設施。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝認為，政府可參考日本，在社區設立災難性避難所，不需臨時徵用樓宇或設施。他指，當日本出現地震等，當地居民會去指定避難所避難，不用等待政府公佈詳情，避難所會設在學校、社區會堂等，內會供應糧食或藥物。

他又說，香港雖然無地震，但都會有疫症或颱風，現時若所住大廈樓層有人確診，港人只能自行覓地容身，加上香港較富裕，認為有條件可做到。

設計醫院時 應做災難性準備

林家輝又指，位於瑪嘉烈醫院的本港首間傳染病，中心只得108張隔離病床。他批評，在疫情下床位不足，數量遠遠不夠，建議日後設計醫院時，不應用舊有方式，應做「災難性的準備」。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 8 + 7 + 6

建築師學會認為，今次疫情可讓大家反思「黑廁」設計。（資料圖片）

可反思「黑廁」設計

香港建築師學會會長李國興指，香港住宅單位的「黑廁」越來越多，最近在疫情下，醫學界曾提出天然通風的重要性，認為今次可讓大家反思。

建議未來可將活動搬出戶外

香港園境師學會副會長陳元敬則指，現時在室內用膳、看電影的風險甚高，建議未來可將有關活動搬出戶外，即使在疫情後，也可讓市民有多個選擇。

他又指，現時有100萬物種面對滅亡，生物數量大幅減少。他強調，完整的生態系統可減低疫病傳播，大自然對人類健康很重要，不少藥物都是在大自然中發現。