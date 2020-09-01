新冠肺炎｜大學O Camp疫下不復見　迎新、識人要變陣

「Dem beat」可能是大部分港人對大學生迎新營（O Camp）的印象，每每接近暑假尾聲，街頭就會出現穿着鮮色「Camp Tee」的各大學院新生，在鬧市穿梭，大玩遊戲。 此情此景，在疫情當中不復見。有學校因應疫情，宣布新學年改為網上授課，深受不少大學生歡迎的迎新營（O Camp）亦要取消，一眾大學新鮮人少了O Camp的「洗禮」，取而代之，是網上迎新活動，今屆的新生將以全新形式展開大學生活。負責籌辦O Camp的師兄師姐一方面感到遺憾，一方面要想出對策，盡量令新生們適應與以往不同的「校園生活」。

應屆大學新生失迎新營 網上結識同科同學

訪問當天是Jack和Haven回校取學生證及網上選科的日子，他們是香港城市大學管理學科應屆新生，當天才第三次到訪城大。應考文憑試前，他們都有因肺炎疫情經歷網上上課，Haven早已預料沒有機會參加迎新營等活動，不過依然擔心難以結識新朋友。Jack感到可惜，因為應屆新生已失去了中學畢業的晚宴和畢業禮等活動，連進入學習新階段的大學迎新營都沒法參與，失去了很多寶貴的經歷和回憶，認為與其他年齡相若的人不能產生共鳴。

Haven（圖右）早已預料沒有機會參加迎新營等活動，最擔心未能結識新朋友。（林頌華攝）

由於校方迎新活動因應疫情大減，兩個男生得知被城大錄取後，獲取大學資訊的途徑轉為Instagram和連登等網上平台，最後他們找到不少同科的新生，於是開設Telegram群組，交流資訊，最後輾轉報名參加學科屬會的網上迎新日（O Day）。

兩位大新鮮人靠各種網上平台獲取大學資訊，最後和約50位同科同學開設Telegram群組，交流資訊。（林頌華攝）

迎新活動一改姿態 對校園認識受限

結識不到一同上課和做小組作業的同學，幾乎是每個新生的憂慮，體驗過史無前例的網上迎新日，Haven的評語是「好過冇......都識到幾個朋友」他在大大小小的群組，和素未謀面的同學互相交換時間表，假如會上同一課堂便約好成為「project-mate」，到時一起進行小組作業。他形容網上迎新日很資訊性，一開始由「組爸」和「組媽」以簡報方式分享選科、登記宿舍和校園資訊等，之後分組玩玩互相認識的小遊戲和聊天。不能面對面互動，Haven認為要在鏡頭前互動有少許尷尬，而且覺得這類網上活動，或許不及實體迎新營和迎新日來得好玩。

參與同一網上迎新日的Jack認同，覺得像出席了一場講座：「但係呢啲資訊你唔聽又會好慌。」問及他們認為自己對城大的了解程度，Jack不敢豪言，因為親身到訪校園次數很少，稱只有一至兩成，記者著他分享一個他認為校外人不知道的小資訊，他思索一會然後說：「唔可以行中門，如果唔係GPA（學分）會唔過3！」旁邊的攝影師笑稱：「好似唔係讀City（城大）都知喎！」

籌備迎新營近半年 因疫取消感遺憾

迎新營取消，新生們因為失去嶄新的活動體驗失望，又因各種限制，對自己校園的認知較匱乏，而一眾迎新營搞手亦不好受。香港城市大學學生會管理學學科聯會幹事會主席李振睿（Jason），自一月初便開始與其他成員籌備迎新營，包括預訂場地、構思活動和訂製服裝等。及至五月，疫情稍有緩和，Jason當時還抱有「搞個戴住口罩嘅O Camp」的想法，惟疫情到七月愈演愈烈，為減感染風險，最終決定取消活動，改辦全新的網上迎新日，又遇上其他困難。

Jason與其他成員自一月起籌備迎新營，訂製的服裝只能單獨售予新生。（林頌華攝）

以往城大的新生在註冊日必定會到「木人巷」，了解學校有什麼學會及親身報名不同迎新營，各大小學會亦在此時接受新生，呼籲他們加入學會，但今年取消這項安排，Jason最初無從得知管理學系的新生的聯絡方法，其後巧合地發現新生自發組成的Telegram群組，又得學系幫忙發出電郵，最終聯絡到約八成新生，參加他們的網上迎新日。

要令新生之間透過網絡渠道加深認識，更不容易，Jason講到網上迎新日當天，很多新生因不同原因不願意開啟鏡頭，亦不會發言，加上網絡延遲的問題，令網上活動和實體活動的氣氛相距甚遠，同學之間的交流亦較少。

O Camp不再「圍威喂」 盼助新生預早建立關係

大眾接觸到關於迎新營的新聞，一般較負面，但大學生們年復一年地舉辦這項活動，全因他們希望這種經歷和回憶可以一直承傳。Jason憶起去年作為新生到「木人巷」的情景：「好墟冚，個個都會叫你『玩呢個O Camp喇』，會爭人。」他形容場面熱鬧如年宵。去到迎新營可以玩上一些沒有玩過的遊戲、「水game」和營火晚會等等，又會認識到新朋友，一起聊天到深夜。一年過後，這些回憶仍烙在Jason腦海中，他嘆稱今年不能為新生帶來這些回憶，相當遺憾。

Jason期望新生可以透過網上迎新日，預先和同學建立關係，減低下學期開學時適應校園生活的壓力。（林頌華攝）

Jason直言，以往的迎新營沒什麼特定目標，主要想新生玩得開心，留下難忘的三日兩夜內盡情玩樂，常予人「圍威喂」的感覺，但今年他舉辦網上迎新日只有一個目標，就是讓新生們認識彼此。「我自己體驗過半年網上上課嘅生活，可以好清楚咁講，係完全識唔到組員或者額外嘅朋友。」Jason期望新生可以透過迎新日的小組，預先認識朋友，建立關係，減低下學期開學時適應校園生活的壓力。