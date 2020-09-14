兩闖特首別墅男子　稱被判醫院令使人以為他因病犯案　求覆核被拒

男子今年5月至7月在上水的高爾夫球會擅自駕駛耙沙機，並兩度強闖行政長官粉嶺別墅兼阻撓警員，被補後聲稱「耶和華叫我入去」。他早前在粉嶺法院認罪，被判醫院令，男子不服判刑，今（14日）於粉嶺裁判法院作覆核聆訊，並稱這判刑會令人誤會他因病犯案，使他「前途盡毀」，又強調犯案與其病情無關，聲稱是去散步，及確認那是特首別墅，才兩度闖入。裁判官蘇文隆聽畢陳詞後維持原判，被告繼續入住小欖精神病治療中心。

被告蔡忠文（31歲），報稱寫電腦程式謀生，兩周前承認一項未獲授權而取用運輸工具罪、兩項阻差辦公罪，及兩項侵入由公職人員或公共機關管轄的財產罪，被判醫院令3個月。

強調病情與案無關

被告家人未有到庭旁聽，他今無律師代表，親自陳詞稱醫院令會影響前途，希望法庭改判其他刑罰，例如監禁。被告強調其病情與控罪無關，但由於「自己一直調理開（病情）」，早前未有覆診，醫生因而不接受此說。

再闖只為確認是特首的物業

裁判官詢問他為何犯案，被告解釋以為高爾夫球會的耙沙機是遊客可以使用的車輛，而闖入行政長官粉嶺別墅只是「行咗落去散步」，重申「真係完全唔知係行政長官別墅」。他又指，第二次進入別墅是想確認該處是否特首的物業，因他得知行政長官的招牌被「鏟咗」。

今年5月及7月兩度闖入

控罪指，被告於今年5月18日未獲授權而駕駛上水香港高爾夫球會的耙沙機，侵入由警方管轄的行政長官粉嶺別墅，及故意阻撓警務人員梁仲德；又於7月17日再次侵入行政長官粉嶺別墅，及故意阻撓一名警員。

案件編號：FLCC1474/2020