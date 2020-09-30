「港版淡馬錫」管治委員會名單曝光　車品覺、查毅超任非官方委員

港府本年《財政預算案》曾宣布，在「未來基金」撥出220億，成立名為「香港增長組合」的投資組合，直接投資「與香港有關連」的項目，堪稱「港版淡馬錫」。政府今日公布，「香港增長組合」新成立的管治委員會，由財政司司長陳茂波擔任主席，非官方委員包括多名商界猛人，包括利豐集團主席馮國經、香港科技園公司董事局主席查毅超、阿里巴巴前副總裁兼「大數據一哥」之稱的車品覺等。

政府今日宣布成立「香港增長組合」管治委員會，委員會有11人，由財政司司長陳茂波擔任主席，並由6名具豐富投資經驗的非官方人士出任委員，任期兩年，由明日10月1日起，至2022年9月30日。6人委員名單包括利豐集團主席馮國經、第一東方投資集團董事長兼首席執行官諸立力、中集資本控股首席執行官兼總裁陳爽、阿里巴巴前副總裁、紅杉資本中國基金專家合夥人車品覺、香港科技園公司董事局主席查毅超、數碼港主席林家禮。

而財經事務及庫務局局長許正宇為當然委員，另有3名觀察員，分別是財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱及金管局總裁余偉文。

政府今日公布，成立「香港增長組合」管治委員會，由財政司司長陳茂波擔任主席。（資料圖片）

政府指，管治委員會是高層次諮詢組織，職責範圍包括為「香港增長組合」提供策略性督導，在爭取較高回報的同時，鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港的生產力和競爭力；就投資目標、投資準則、風險回報狀況及資產配置等事項作出指引、及監察「香港增長組合」的表現。

政府亦表示，已為「香港增長組合」設立一套兩層委員會架構的框架，即管治委員會及投資委員會，以推展相關的工作。投資委員會由許正宇擔任主席，並由相關政府部門代表組成，以處理包括任命普通合夥人的事宜。

陳茂波表示，管治委員會的非官方委員是私募及風險基金專才、財經界以及商界領袖，期望他們能為「香港增長組合」的策略性事宜出謀獻策。